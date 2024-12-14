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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》抵禦寒冬有一套！中醫師分享2飲品、2穴位暖身

2024/12/14 16:38

中醫表示，紅棗桂圓薑茶能補氣養血、驅寒暖身、促進血液循環。（資料照）

中醫表示，紅棗桂圓薑茶能補氣養血、驅寒暖身、促進血液循環。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日寒氣加重，是保暖與養生的關鍵時刻。翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文分享，隨著氣溫不斷下降，人體新陳代謝變慢、血液循環不佳，容易出現手腳冰冷、疲憊乏力等症狀。可喝紅棗桂圓薑茶、核桃黑芝麻糊；或按足三里穴、腎俞穴暖身。

中醫認為，大雪過後適當食用益氣通陽的食物可預防風寒、增強體質。例如，洋蔥、桂圓、薑母茶等溫補食材能提升元氣。而體質偏燥的民眾則適宜多吃山藥、黑木耳、白菜或蘿蔔，平衡體內燥熱。

暖身飲品推薦

1. 紅棗桂圓薑茶

材料：紅棗、桂圓、老薑、紅糖、水。

功效：補氣養血、驅寒暖身、促進血液循環。

提醒：燥熱體質者應適量飲用，以免上火。

2. 核桃黑芝麻糊

材料：核桃、黑芝麻、糯米粉、冰糖、水。

功效：補腎養陰、強健筋骨、滋潤皮膚。

提醒：糖尿病患者可減少糖量，避免影響血糖。

抵禦寒冬的穴位按摩

1. 足三里穴

位置：膝蓋下方外側約三指寬處。

功效：健脾和胃、促進血液循環、增強免疫力。

2. 腎俞穴

位置：腰部第二腰椎旁開約1.5寸。

功效：補腎壯陽、強腰健體、緩解疲勞。

節氣習俗

1. 吃羊肉

冬季有「冬令進補」的習俗，羊肉湯成為不少家庭的暖身佳品，不僅美味，還有助於滋補強身。

2. 早睡晚起

冬天是養精蓄銳的最佳時機，專家建議適當延長睡眠時間，比其他季節晚起1至2小時，待陽光升起後起床，可有效避免寒氣侵襲。

氣溫驟降，民眾應注意添衣保暖，適時食用滋補食物，並調養身心。藉由飲食、按摩與生活習慣的調整，為健康過冬做好準備！

中醫指出，核桃黑芝麻糊能補腎養陰、強健筋骨、滋潤皮膚；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

中醫指出，核桃黑芝麻糊能補腎養陰、強健筋骨、滋潤皮膚；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

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