健康網》喝茶防癌？ 醫點名「2類」效果較佳 薑茶上榜

醫師指出，薑茶中的薑辣素及加熱後產生的薑烯酚皆有抑制癌細胞效果，且好處是耐熱，不怕泡成茶喝時效果降低；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常聽到喝茶防癌，但茶品百百種，該選哪種茶呢？預防醫學醫師張適恆指出，傳統茶飲中的茶多酚—兒茶素被認為是防癌關鍵成分，隨著發酵程度逐漸被氧化，變成茶黃素、茶紅素，因此發酵最輕者，也就是綠茶之兒茶素含量最多，防癌效果最佳。另外，草本茶也具防癌效果，如薑茶、肉桂茶及洋甘菊茶，不過後2種茶與防癌間的臨床研究較少，仍需進一步驗證。

茶葉中的兒茶素是防癌關鍵成分

張適恆在Youtube頻道「張適恆醫師」發影片分享，傳統茶類主要有6種，自茶樹葉片萃取，依發酵程度由輕至重依序為綠茶、黃茶、白茶、青茶、紅茶及黑茶。舉例來說，碧螺春屬綠茶；鐵觀音、凍頂烏龍、東方美人茶屬青茶；至於紅茶則有阿薩姆、大吉嶺、蜜香及日月潭紅茶；而黑茶則是熟悉的普洱茶。

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為何會有「喝茶防癌」說法？張適恆提及，據分析指出，茶葉中含有上百種化合物，而茶多酚是喝茶防癌關鍵成分之一，其非單一物質，其中就屬兒茶素佔多數，達80％，以綠茶為含量最高者。而兒茶素也非單一種分子，最重要的形式為EGCG。

張適恆進一步說明，在製茶過程中，依照發酵程度輕到重，會逐漸把兒茶素氧化，讓兒茶素兩兩結合，就稱為茶黃素，接著再繼續聚集就成了茶紅素，因此茶黃素、茶紅素皆為氧化後的兒茶素，紅茶的深紅色就是茶黃素、茶紅素的顏色。

醫師表示，綠茶中的兒茶素，可抑制細胞癌化，助防癌；示意圖。（圖取自photoAC）

綠茶兒茶素高 可抑制細胞癌化

張適恆指出，不少臨床實驗發現，飲用綠茶或補充兒茶素的成人，內臟脂肪減少程度會顯著多過安慰劑帶來的效果。另，經研究證實，1顆細胞要轉變成癌細胞，也須展現一些標誌性的特色（hallmarks），如引導新的血管生長、逃脫身體免疫系統，促進發炎，以及脫離原來的組織，轉移至其他地方等。但兒茶素尤其是EGCG，可至少抑制10個這樣的癌細胞特色，防癌、抗癌潛力大。

張適恆提及，研究發現，常喝綠茶者，可降低30％胃癌風險，且目前流行病學研究有相當高的一致性，同意綠茶可有效降低肺癌、口腔癌、卵巢癌、子宮頸癌及淋巴癌等多癌風險。

至於發酵程度較高的青茶或紅茶，內含較多氧化過的茶黃素、茶紅素，就無助於防癌？張適恆解答，茶黃素在許多實驗室研究中顯示，對乳癌、卵巢癌等癌症細胞具抑制作用；而茶紅素相關非臨床研究也不少，但若說到確切能夠在人類身上降低癌症風險上，還是兒茶素最厲害。

張適恆建議，泡綠茶時，要想攝取最多兒茶素者，記得用攝氏80-90度熱水浸泡20分鐘，溶解出的兒茶素，會比冷泡的綠茶高出20％以上。

茶除了能防癌 還能助專注、減壓

張適恆提到，茶除了含有茶多酚外，還含有咖啡因、萜類、類黃酮、胺基酸及許多維生素。其中胺基酸中的茶胺酸，可進入腦部，提高腦中血清素、多巴胺，有助於保持專注、易入睡，有助於減輕壓力。據分析顯示，紅茶、普洱茶等發酵程度較高的茶所含之茶胺酸也較多，但這類茶同時也含有較高咖啡因，跟茶胺酸是矛盾的存在，因此還是不建議用喝茶助眠。

醫師提及，肉桂中的肉桂醛為肉桂增添香氣外，在防癌上也有一定潛力，不過目前對於肉桂與防癌臨床研究較少，有待更多數據驗證；示意圖。（圖取自photoAC）

草本茶有防癌潛力 腸胃弱者適合

除了綠茶外，還有其他茶類防癌效果佳嗎？張適恆表示，草本茶（herbal tea）也助於防癌潛力，其使用茶樹以外的草本植物沖泡，如洋甘菊茶、薰衣草茶、玫瑰茶及薄荷茶等，適合腸胃弱、咖啡因敏感者飲用。

張適恆舉例，薑茶中的薑辣素及加熱後產生的薑烯酚皆有抑制癌細胞效果，且好處是耐熱，不怕泡成茶喝時效果降低。在流行病學上，薑攝取量較大者，大腸較不會有高風險的腺瘤產生，並能降低幾種腸胃道癌症風險，不只如此，化療造成的噁心嘔吐，也能適當飲用薑茶緩解。不過飲用時，建議紅糖、黑糖適量加，或用紅棗、桂圓、蜂蜜等取代，不然糖分太高，可能會抵消薑茶好處。

張適恆表示，肉桂茶中的肉桂醛除了為肉桂增添香氣外，也能在人體中增加胰島素敏感度，保護分泌胰島素的β細胞；另，肉桂醛會干擾癌細胞周圍新生血管，引導癌細胞凋亡，破壞癌細胞粒線體，還可減少自由基，進一步預防DNA的破壞，因此適量喝肉桂茶除了可改善新陳代謝，在防癌上也有一定潛力，不過目前對於肉桂、防癌間的臨床研究還不多，有待未來更多數據驗證。

洋甘菊茶除了可以助眠，竟還有預防部分癌症潛力。張適恆引述雅典大學1項案例對照研究發現，每週喝2-6次洋甘菊茶，甲狀腺癌風險降低70％，良性甲狀腺疾病風險更下降74％。洋甘菊含有多種抗氧化物及黃酮類，且其中的芹菜素還可抑制乳癌、大腸癌及腦瘤細胞生長，不過這些還有待臨床上更進一步驗證。

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