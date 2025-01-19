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解決靜脈曲張 意外擺脫健忘症

2025/01/19 05:30
解決靜脈曲張 意外擺脫健忘症

▲患者的右腿後側有明顯的靜脈曲張，表面血管清晰可見（紅色箭頭所指處）。（照片提供／蔡承根）

文／蔡承根

1名50歲的女病患進入診間時表示，小時候曾經遭遇過一場嚴重的腦部外傷，導致學業一度中斷。當她重新回到學校時，竟然連最基本的加減乘除和注音符號都必須從頭學起，但她沒有放棄，努力地追趕同齡人的步伐。

成年後，進入職場，她發現記憶力似乎比別人差許多，剛剛別人說的話，轉眼間就會忘記。這樣的健忘問題不僅影響她的工作效率，還讓她在同事和朋友面前感到困窘。聚會時，朋友們常常說她在「放空」，因為她會忘記剛剛的對話內容。她對自己的狀態感到無奈，甚至懷疑這與童年時期的腦部創傷有關，但也只能默默承受，無法改變現狀。

幾年前，她注意到右腿靜脈不僅明顯地浮現於皮膚表面（如圖），還伴隨著持續的痠脹感，尤其在站立或行走較久時，這種不適感更為明顯，嚴重影響到行動能力。她希望能解決靜脈曲張的問題。

深部靜脈也出問題 一併治療

初步檢查後，發現她的狀況不僅僅是單純的靜脈曲張。進一步的檢查顯示，她的深層靜脈也存在問題。經過詳細的討論，她決定一併接受深部靜脈的治療。

術後的恢復期中，患者的腳部腫脹和痠脹感逐漸減輕，行動變得更加輕鬆自如。令人驚訝的是，隨著腿部症狀的改善，她回診時興奮地說：「我發現自己好像變得不那麼健忘了，職場上的工作任務也比較能記住，不再像以前一樣老是被主管提醒！」

這樣的改善出乎我們的意料。深部靜脈的健康狀況與腦部的血流循環存在某些潛在的關聯，而這位患者的案例正好驗證了這種可能性。提醒我們，靜脈健康不僅關乎四肢的血流，或許也與大腦的健康有關聯。

（作者為義大癌治療醫院及右昌聯合醫院心臟血管外科醫師）

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