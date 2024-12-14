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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》補冬需謹慎！ 攝護腺肥大少吃「摻酒藥膳」

2024/12/14 12:32

黃冠鈞提醒，攝護腺肥大者要注意「摻酒藥膳」食物。（資料照）

黃冠鈞提醒，攝護腺肥大者要注意「摻酒藥膳」食物。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬令進補，不少人開始享用麻油雞、羊肉爐、薑母鴨等傳統進補料理，對此，泌尿科醫師黃冠鈞在臉書專頁「黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌」發文指出，冬天人體水分流失方式改變，汗液揮發減少而尿液排出增多，對有攝護腺肥大、排尿障礙或膀胱收縮力較差的人群來說，憋尿問題會更加明顯。如果再攝取含酒精成分的進補料理，易致中樞神經控制力下降，進一步增加排尿困難。

要注意「摻酒藥膳」食物

黃冠鈞提醒，攝護腺肥大是中老年男性常見疾病，雖然進補料理如四神湯等可以淺嚐，但務必適量攝取，同時多補充水分，避免過量飲食對身體造成負擔。攝護腺肥大初期症狀輕微，容易被誤認為是自然老化現象。常見的症狀包括：小便無力、小便中斷、小便需用力、頻尿、夜尿。若症狀持續或加重，例如排尿困難甚至尿不出來，建議儘早就醫，以免錯過治療時機。

多元治療微創手術效果佳

黃冠鈞指出，攝護腺肥大初期症狀通常可透過藥物改善，若經評估需手術治療，目前已有多種微創手術選擇，患者當天即可出院，迅速恢復正常生活品質。他呼籲，有排尿不順或相關症狀的中老年男性，應主動就診，以確保健康過冬。

黃冠鈞呼籲，有排尿不順或相關症狀的中老年男性，應主動就診，以確保健康過冬；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃冠鈞呼籲，有排尿不順或相關症狀的中老年男性，應主動就診，以確保健康過冬；圖為情境照。（圖取自freepik）

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