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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》換季過敏來襲 營養師推乳鐵蛋白舒緩不適

2024/12/15 07:26

王證瑋表示，乳鐵蛋白是一種能有效改善過敏症狀的重要物質；圖為情境照。（圖取自freepik）

王證瑋表示，乳鐵蛋白是一種能有效改善過敏症狀的重要物質；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著季節交替，日夜溫差劇烈，許多人因過敏問題備受困擾，不論是呼吸道過敏、皮膚乾癢等症狀，都讓生活品質大打折扣。對此，營養師王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文指出，乳鐵蛋白是一種能有效改善過敏症狀的重要物質，對健康具有多重益處。

什麼是乳鐵蛋白？

乳鐵蛋白主要存在於母乳與牛乳中，是一種含鐵的球狀蛋白，具有多種功能性的特性。王證瑋指出，乳鐵蛋白對人體健康的促進作用包括：改善過敏反應、抗病毒、促進鐵吸收、抗發炎、抗氧化、抗腫瘤。

如何緩解過敏？

乳鐵蛋白對過敏的幫助尤為顯著，能調節免疫系統、降低過敏反應，並透過抑制發炎，減少促發炎細胞激素的釋放，進而緩解皮膚搔癢、鼻炎、氣喘等症狀。王證瑋特別強調，乳鐵蛋白的抗發炎特性能有效減輕組織發炎，對過敏族群具有極大的幫助。

多元補充管道

目前市面上含乳鐵蛋白的保健品種類繁多，包括嬰兒奶粉、益生菌搭配乳鐵蛋白產品以及乳鐵蛋白添加劑等。王證瑋建議，不論是嬰兒、成人或老年人，都可適度補充乳鐵蛋白，提升免疫力，降低過敏反應及細菌、病毒感染的風險。

換季期間正是過敏的高發時節，透過科學補充乳鐵蛋白，不僅能有效舒緩症狀，還能為健康提供全方位的守護。

王證瑋強調，乳鐵蛋白的抗發炎特性能有效減輕組織發炎，對過敏族群具有極大的幫助；圖為情境照。（圖取自freepik）

王證瑋強調，乳鐵蛋白的抗發炎特性能有效減輕組織發炎，對過敏族群具有極大的幫助；圖為情境照。（圖取自freepik）

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