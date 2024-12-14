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健康網》中國霧霾來襲 專家：恐影響呼吸系統

2024/12/14 11:57

專家提醒，出門務必戴口罩，以防吸入過多PM2.5。示意圖。（圖取自photoAC）

專家提醒，出門務必戴口罩，以防吸入過多PM2.5。示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中國大陸山東到上海出現霾害，今（14）日凌晨起，境外汙染物伴隨大陸冷氣團南下影響台灣空氣品質。中原大學生物科技學系副教授招名威表示，短時間吸入大量PM2.5恐影響呼吸與心血管系統，更可能增加慢性阻塞性肺病風險。

環境部監資司說明，14日起境外汙染物隨大陸冷氣團南下影響我國空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度可能達到約40到50微克／立方公尺。境外汙染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質多是普通到橘色提醒等級。

中原大學生物科技學系副教授招名威在臉書專頁「招名威教授 毒理威廉」說明，主要受到東北季風影響，不只是天氣冷，來自西伯利亞的空氣經過中國之後，順道也帶了當地的特產，PM2.5，讓空氣品質變為極差，再飄到台灣來。

別不以為意！招名威提醒，短時間內吸入大量的PM2.5對人體健康有極大的影響，因為它是可以穿透鼻腔和氣管，進入肺泡甚至血液，對呼吸系統、心血管系統造成嚴重影響的毒物。除了引發或加重哮喘、支氣管炎、肺炎等疾病，瞬間高濃度接觸可能導致肺功能下降，增加慢性阻塞性肺病（COPD）的風險。也會在短時間內增加心臟病、心律不整和高血壓的風險，可能誘發心臟猝死或中風。

招名威特別強調，敏感族群如兒童、長者、孕婦及慢性病患者以及「在這種狀況下還慢跑的人」尤其容易受到影響。最後他說：「現在外面看起來陰陰的，別以為只是陰天，它其實是霧霾，是高濃度的PM2.5，大家出門記得戴口罩保護自己！」

國健署提醒，出門務必戴口罩，以防吸入過多PM2.5。示意圖。（圖取自freepik）

國健署提醒，出門務必戴口罩，以防吸入過多PM2.5。示意圖。（圖取自freepik）

國健署提醒民眾，兒童、老年人、心血管疾病患者、慢性呼吸道疾病患者、糖尿病患者、孕婦及肥胖者等過敏族群，出門要戴口罩及減少戶外停留時間，如出門也應多使用大眾運輸系統。另外，因戶外運動會加速心肺活動，對於健康影響加大，建議民眾近日減少戶外運動，並做好自我保護措施。

如何自我保護，減少空氣污染暴露？

1. 建議外出可戴口罩（一般外科用口罩可達70-80%之過濾效果）。

2. 應減少在戶外活動時間，或改變運動型態，尤其是老人和兒童，或慢性呼吸道疾病患者。

3. 由室外進入室內時，可加強個人衛生防護，例如洗手、洗臉、清潔鼻腔。

4. 建議適當關閉窗戶。

5. 運動員需減少室外練習頻率。

6. 生活作息規律，適當運動，維持身體健康狀態。

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