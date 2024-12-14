銀髮族成詐騙肥羊 醫師祭3招守積蓄

資深藝人譚艾珍遭詐騙，令大眾認真思考預防年長者遭詐騙的重要性。（年代提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕詐騙無所不在，稍不留意就可能成為下一個受害者；財務自由的退休銀髮族，往往是詐騙集團眼中肥羊。近日接連傳出資深藝人和退休女醫師遭詐，損失金額從百萬到千萬。專家提醒，台灣2025年就要進入超高齡化社會，詐騙集團常鎖定長者，尤其早上9點後，子女上班、長輩獨處時最容易中招，一通電話就可能落入話術陷阱，建議可從「定期認知功能評估、增加陪伴與活動、財務規劃信託」三點來加強防範。

台灣司法精神醫學會理事、桃園療養院副院長李俊宏表示，隨著高齡化，鎖定銀髮族的詐騙越來越猖獗，最近長者遭詐騙的新聞層出不窮，像是大家熟悉的資深藝人譚艾珍，雖然第二次被攔下，但仍損失了逾百萬，另一位70多歲的退休女醫師，遭詐超過千萬，積蓄幾乎被掏空。

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為了避免長者被詐騙，李俊宏提出三個建議，第一是做「定期認知功能評估」，儘管有定期健檢，仍很少人定期針對腦部的認知功能進行細部評估，與高齡化社會需求不符，透過定期檢測可及早發現認知問題，進行治療並事先預防詐騙。

第二是「增加陪伴與活動」，李俊宏說，可善用長青學院、日照中心及鄰里資源等，透過陪伴者或活動，減少長者獨處時間，有人在旁邊，詐騙的困難度也會提高，有事做，就比較不會被鑽空隙，即使接到可疑電話，週邊的人也能及時阻止。

第三為「財務規劃與信託」，李俊宏指出，退休女醫師因配偶過世、子女在國外且未妥善處理財務，遭詐損失慘重，他建議可以將較大筆的資產進行自益信託或申請監護輔助宣告，以降低資產被詐騙風險。

李俊宏指出，長者受騙後常會陷入迷惘和自責，尤其是當財務損失嚴重時，甚至可能產生輕生念頭，此時家人應該陪伴長者一起面對問題，耐心說明追回財產的可能性，幫助他們穩定情緒。如果長者情緒過於激動，建議儘早尋求心理門診或諮商協助。他也提到，近期英國推出一款AI（人工智慧）阿嬤，能與詐騙集團周旋，或許這類科技也能成為未來防詐的利器。

資深藝人譚艾珍在社群平台分享遭詐過程。（擷取自譚艾珍臉書）

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