自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

銀髮族成詐騙肥羊 醫師祭3招守積蓄

2024/12/14 12:05

資深藝人譚艾珍遭詐騙，令大眾認真思考預防年長者遭詐騙的重要性。（年代提供）

資深藝人譚艾珍遭詐騙，令大眾認真思考預防年長者遭詐騙的重要性。（年代提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕詐騙無所不在，稍不留意就可能成為下一個受害者；財務自由的退休銀髮族，往往是詐騙集團眼中肥羊。近日接連傳出資深藝人和退休女醫師遭詐，損失金額從百萬到千萬。專家提醒，台灣2025年就要進入超高齡化社會，詐騙集團常鎖定長者，尤其早上9點後，子女上班、長輩獨處時最容易中招，一通電話就可能落入話術陷阱，建議可從「定期認知功能評估、增加陪伴與活動、財務規劃信託」三點來加強防範。

台灣司法精神醫學會理事、桃園療養院副院長李俊宏表示，隨著高齡化，鎖定銀髮族的詐騙越來越猖獗，最近長者遭詐騙的新聞層出不窮，像是大家熟悉的資深藝人譚艾珍，雖然第二次被攔下，但仍損失了逾百萬，另一位70多歲的退休女醫師，遭詐超過千萬，積蓄幾乎被掏空。

為了避免長者被詐騙，李俊宏提出三個建議，第一是做「定期認知功能評估」，儘管有定期健檢，仍很少人定期針對腦部的認知功能進行細部評估，與高齡化社會需求不符，透過定期檢測可及早發現認知問題，進行治療並事先預防詐騙。

第二是「增加陪伴與活動」，李俊宏說，可善用長青學院、日照中心及鄰里資源等，透過陪伴者或活動，減少長者獨處時間，有人在旁邊，詐騙的困難度也會提高，有事做，就比較不會被鑽空隙，即使接到可疑電話，週邊的人也能及時阻止。

第三為「財務規劃與信託」，李俊宏指出，退休女醫師因配偶過世、子女在國外且未妥善處理財務，遭詐損失慘重，他建議可以將較大筆的資產進行自益信託或申請監護輔助宣告，以降低資產被詐騙風險。

李俊宏指出，長者受騙後常會陷入迷惘和自責，尤其是當財務損失嚴重時，甚至可能產生輕生念頭，此時家人應該陪伴長者一起面對問題，耐心說明追回財產的可能性，幫助他們穩定情緒。如果長者情緒過於激動，建議儘早尋求心理門診或諮商協助。他也提到，近期英國推出一款AI（人工智慧）阿嬤，能與詐騙集團周旋，或許這類科技也能成為未來防詐的利器。

資深藝人譚艾珍在社群平台分享遭詐過程。（擷取自譚艾珍臉書）

資深藝人譚艾珍在社群平台分享遭詐過程。（擷取自譚艾珍臉書）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中