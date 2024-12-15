健康網》菱角是蔬菜還是油脂類？ 營養師：全穀雜糧類！

周亦秀指出，菱角是全穀雜糧類，也就是澱粉，跟飯、麵、地瓜、南瓜、馬鈴薯、紅豆、綠豆都是同一個種類。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕菱角是蔬菜還是油脂類？對此，營養師周亦秀在臉書專頁「營養師煮什麼（周亦秀營養師）」發文分享問題答案：「都不是！」周亦秀表示，菱角是全穀雜糧類，也就是澱粉，跟飯、麵、地瓜、南瓜、馬鈴薯、紅豆、綠豆都是同一個種類。

周亦秀表示，市面上販賣菱角的店家，常見種子賣花生，而花生屬於油脂與堅果類。另外很容易搞混的還有這5種食材，包含牛蒡、山藥、紅蘿蔔、玉米、酪梨。

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1、牛蒡：屬於蔬菜類（是澱粉比較高的蔬菜類）。

2、山藥：屬於全穀雜糧類。

3、紅蘿蔔：屬於蔬菜類（很多人以為紅白蘿蔔是根莖類，誤以為是澱粉）。

4、玉米：屬於全穀雜糧類。

5、酪梨：屬於油脂類類。

周亦秀鼓勵民眾，對於飲食上的疑問，可以尋求營養師提供觀葉建議，幫助大家正確理解食物的分類與對於食物分類的誤解，也提醒消費者，了解每類食物的性質有助於更好地規劃飲食、維持健康。

周亦秀說，玉米屬於全穀雜糧類。（圖取自freepik）

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