自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》菱角是蔬菜還是油脂類？ 營養師：全穀雜糧類！

2024/12/15 08:36

周亦秀指出，菱角是全穀雜糧類，也就是澱粉，跟飯、麵、地瓜、南瓜、馬鈴薯、紅豆、綠豆都是同一個種類。（資料照）

周亦秀指出，菱角是全穀雜糧類，也就是澱粉，跟飯、麵、地瓜、南瓜、馬鈴薯、紅豆、綠豆都是同一個種類。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕菱角是蔬菜還是油脂類？對此，營養師周亦秀在臉書專頁「營養師煮什麼（周亦秀營養師）」發文分享問題答案：「都不是！」周亦秀表示，菱角是全穀雜糧類，也就是澱粉，跟飯、麵、地瓜、南瓜、馬鈴薯、紅豆、綠豆都是同一個種類。

周亦秀表示，市面上販賣菱角的店家，常見種子賣花生，而花生屬於油脂與堅果類。另外很容易搞混的還有這5種食材，包含牛蒡、山藥、紅蘿蔔、玉米、酪梨。

1、牛蒡：屬於蔬菜類（是澱粉比較高的蔬菜類）。

2、山藥：屬於全穀雜糧類。

3、紅蘿蔔：屬於蔬菜類（很多人以為紅白蘿蔔是根莖類，誤以為是澱粉）。

4、玉米：屬於全穀雜糧類。

5、酪梨：屬於油脂類類。

周亦秀鼓勵民眾，對於飲食上的疑問，可以尋求營養師提供觀葉建議，幫助大家正確理解食物的分類與對於食物分類的誤解，也提醒消費者，了解每類食物的性質有助於更好地規劃飲食、維持健康。

周亦秀說，玉米屬於全穀雜糧類。（圖取自freepik）

周亦秀說，玉米屬於全穀雜糧類。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中