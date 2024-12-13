健康網》東西方人糖尿病差在哪？ 醫：東方人天生少「它」

在台灣糖尿病盛行率高達10.6%，相當於每10個人就有1人有糖尿病；示意圖。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕據中華民國糖尿病衛教學會發表的「台灣糖尿病年鑑」統計，台灣糖尿病盛行率高達10.6%，推估患者可能超過300萬人，相當於每10個人就有1人有糖尿病，不過怎麼好像很少聽到西方人有這個問題，對此，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任分享，早期就有研究發現，東方人的胰島素抗性遠比西方人來得少，而西方人需要消耗多年後，血糖才會慢慢變高。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文指出，前陣子有主題為「糖尿病人的血糖用藥」的演講，其中有張圖是許多患者會詢問的「東西方人糖尿病差在哪裡？」，從圖片可以發現，同樣是胰島素抗性下降，但西方人原始起點高，下降慢，而東方人（日本人）原始起點本就低，下降速度雖然沒有比較快，但因天生少、儲備量較弱，導致東方人天生容易罹患糖尿病。

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早期就有研究發現，東方人的胰島素抗性遠比西方人來得少。（圖取自林軒任臉書）

林軒任說明，許多糖尿病的早期研究多是西方人，發現糖尿病的其中主要原因是「胰島素抗性」，人體胰臟本身就會分泌胰島素，而胰島素的作用很多，其中一個是能夠讓血糖進入肌肉細胞中應用，而西方人因為體質或體重緣故，導致胰島素的血糖下降能力變差，也就是所謂的「胰島素抗性」，臨床上以IRI、CPR、HOMA-β 為指標。

林軒任提到，隨著糖尿病研究越來越多，東方人（早期的大多是日本人研究）的糖尿病發現與西方有點差異，東方人的胰島素抗性遠比西方人來的少，但是東方人的胰島素儲備量，先天就比西方人來得弱，胰臟分泌的胰島素總量來的比西方人更少，而西方人的胰島素總分泌量比東方人來得更多，所以消耗多年後，血糖才會慢慢變高。

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