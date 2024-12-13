健康網》冬天吃地瓜 暖身又暖心 醫揭4好處：糖友快看

地瓜升糖指數低，升糖指數較低，搭配適量蛋白質或脂肪食用，能有效幫助穩定血糖，是冬季健康點心的首選，但糖友最好選蒸煮方式。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寒冷的冬天來一碗熱騰騰的地瓜粥，或吃一個烤地瓜會讓人覺得很幸福。新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在臉書粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」指出，地瓜不僅味道香甜，同時營養價值高，具有提升免疫力、促進腸道健康、穩定血糖，以及暖身保暖等4大好處。

●提升免疫力

張瑜芹指出，地瓜富含維生素A（β胡蘿蔔素），有助於增強免疫系統，還能幫助肌膚健康，冬天也不怕乾燥脫皮！

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●促進腸道健康

地瓜含豐富的膳食纖維，可以幫助腸道蠕動，改善便秘，是冬天腸胃懶散的好救星！

●穩定血糖

地瓜的升糖指數較低，搭配適量蛋白質或脂肪食用，能有效幫助穩定血糖，是冬季健康點心的首選。

●暖身保暖

地瓜富含碳水化合物，能快速提供能量，冬天吃上一份，不僅暖胃，也讓身體更有活力！

醫師2叮嚀 適量食用很重要

張瑜芹提醒，地瓜雖好，但高纖維可能導致脹氣，建議搭配主食適量食用，避免空腹吃太多；糖尿病患者建議選擇蒸煮方式，減少烘烤，以降低血糖波動。

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