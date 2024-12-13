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健康網》5習慣打造易瘦體質 綠茶、辣椒助助燃脂、促代謝

2024/12/13 18:55

辣椒內含辣椒素，能提升體溫、促進代謝。（圖擷取自photoAC）

辣椒內含辣椒素，能提升體溫、促進代謝。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人哀嘆自己連喝水都會變胖！新竹聖宜診所醫師吳易儒指出，其實代謝速度慢，才是元凶！想要甩開易胖體質，變瘦又變漂亮，應培養每天喝足水、均衡飲食並增加蛋白質攝取、每週運動3-4次、要睡飽，以及多吃辣椒等可促進代謝的食物等5種習慣。

吳易儒在臉書專頁「芳療醫師 吳易儒｜新竹雷射微整推薦｜醫美 芳療 保養 身心靈」發文指出，代謝提升不是一蹴而就，養成健康生活習慣，內在代謝改善了，外在也會更輕盈、更亮麗！讓好習慣成為日常，以幫助提升基礎代謝率，讓瘦身事半功倍。

●習慣1：每天喝足水

吳易儒指出，水是身體代謝的基礎，補充足夠的水分能幫助排出毒素，加速脂肪分解。

她建議每天攝取至少2000ml水，早晨起床喝一杯溫水，開啟代謝模式！

水是身體代謝的基礎，補充足夠的水分能幫助排出毒素，加速脂肪分解。（圖擷取自photoAC）

水是身體代謝的基礎，補充足夠的水分能幫助排出毒素，加速脂肪分解。（圖擷取自photoAC）

●習慣2：均衡飲食＋增加蛋白質

蛋白質不僅有助於肌肉修復，還能提升代謝！身體消化蛋白質需要更多能量，比攝取碳水更能幫助燃脂。

建議餐餐均衡，適量加入雞胸肉、蛋、豆類等高蛋白食物。

●習慣3：每週運動3-4次

吳易儒提醒，肌肉量增加，代謝率自然提高！特別是力量訓練和有氧運動的結合，對於提升基礎代謝效果最佳

她建議每週3次力量訓練，加上2次快走或跳舞。

●習慣4：睡得飽，壓力少

睡眠不足會影響荷爾蒙分泌，讓身體更容易囤積脂肪。保持愉快心情也能減少壓力荷爾蒙（皮質醇），幫助代謝正常運作

建議每天睡滿7-8小時，壓力大時可以深呼吸或冥想舒緩心情。

建議每天睡滿7-8小時，壓力大時可以深呼吸或冥想舒緩心情；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

建議每天睡滿7-8小時，壓力大時可以深呼吸或冥想舒緩心情；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●習慣5：多吃促進代謝的食物

吳易儒表示，某些食物能提升體內熱效應，讓代謝快速啟動，建議加入綠茶、辣椒、全穀類等代謝助攻食物。

綠茶：富含兒茶素，幫助燃脂。

辣椒：內含辣椒素，能提升體溫、促進代謝。

全穀類：富含膳食纖維，讓腸胃蠕動更順暢。

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