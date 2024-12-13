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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新北擴大自購流感疫苗接種對象 30至49歲設籍者可至衛生所施打

2024/12/13 16:46

新北市自購流感疫苗擴大接種對象，即日起設籍新北市的30至49歲民眾，可以前往全市29區衛生所施打。（新北衛生局提供）

新北市自購流感疫苗擴大接種對象，即日起設籍新北市的30至49歲民眾，可以前往全市29區衛生所施打。（新北衛生局提供）

〔記者董冠怡／新北報導〕衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，全國自10月起流感併發重症確定病例數及死亡數均為10年同期最高。新北市衛生局疾病管制科長王美華今（13）日表示，自購流感疫苗擴大接種對象，即日起設籍新北市的30至49歲民眾，可以前往全市29區衛生所施打。

王美華指出，為了避免職場內群聚感染，繼而帶回家傳染給家人，另供免費到職場進行2種疫苗接種服務，流感疫苗30歲以上均可接種、新冠JN.1疫苗出生滿6個月以上均可接種，呼籲企業與所轄衛生所聯繫安排。

衛生局提到，近期日夜溫差大，增加流感、新冠等呼吸道病毒感染風險，已協調衛生所及合約院所提供隨到隨打服務，同時持續開設社區接種站，地點可上衛生局網站查詢，符合資格者盡速接種，及早獲得保護力。

根據疾管署最新公布的流感速訊、疫情週報統計，10月1日起累計309例流感併發重症，61例死亡，其中9成8未接種本季流感疫苗；另從9月1日起，新冠併發重症本土病例累計388例，83例死亡，其中10月1日起通報的確定及死亡病例，9成8以上未接種JN.1疫苗。

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