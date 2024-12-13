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健康網》膠原蛋白吃對才有效！ 營養師推「這型態」6大好處

2024/12/13 16:04

營養師建議，吃膠原蛋白優先考慮小分子型態300-3000道爾頓，能促進傷口癒合、皮膚保濕、骨骼健康等；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師建議，吃膠原蛋白優先考慮小分子型態300-3000道爾頓，能促進傷口癒合、皮膚保濕、骨骼健康等；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕膠原蛋白不只能維持肌膚彈性，更有促進骨骼、關節健康等好處。但市面上這麼多種，該挑哪一種才有效呢？營養師王證瑋表示，建議優先考慮小分子型態300-3000道爾頓（Dalton）的膠原蛋白，有6大好處，幫助身體組織建造、促進傷口癒合、皮膚保濕、改善關節健康、促進骨骼健康、促進血管彈性等。

王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文指出，膠原蛋白是人體重要的結構性蛋白，廣泛分佈於皮膚、關節、肌肉等部位，有時會隨著年紀增長逐漸流失。他指出4個成年人膠原蛋白流失原因，年齡增長不良生活習慣（抽菸、喝酒、熬夜）、身體疾病和藥物影響攝取太多精緻糖分。所以，適時補充膠原蛋白也能維持身體健康。

營養師指出，成年人膠原蛋白會流失的原因有很多，像是抽菸、喝酒、熬夜、吃太甜、生病都有可能；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師指出，成年人膠原蛋白會流失的原因有很多，像是抽菸、喝酒、熬夜、吃太甜、生病都有可能；圖為情境照。（圖取自freepik）

膠原蛋白選小分子型態為佳

那麼，有些人就好奇是否能靠食補來補充膠原蛋白？王證瑋說，若靠一般食物攝取，效率很差，因為食物中的膠原蛋白大多是「大分子的形式」，人體無法直接吸收這種大分子的膠原蛋白，所以不利於膠原作用於皮膚、關節等部位，可以從市售的保健品下手。

王證瑋表示，目前市面上有許多膠原蛋白相關的保健食品，有研究顯示，分子量低於3000道爾頓的膠原蛋白胜肽，可以提升腸道的吸收效率，快速進入體內並循環各處，促進膠原蛋白再生。

所以在購買膠原蛋白相關產品時，建議優先考慮小分子型態300-3000道爾頓的膠原蛋白，因為分子大小是影響吸收與發揮功效的關鍵因素，平常足量補充優質膠原蛋白，可由內而外的呈現讓健康與美麗從內而外進行。他也指出，吃對膠原蛋白對身體有以下6大好處。

●幫助身體組織建造。

●促進傷口癒合和組織修復。

●皮膚保濕及保護。

●改善關節健康。

●促進骨骼健康。

●促進血管彈性健康。

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