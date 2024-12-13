健康網》天冷控血壓有撇步 醫推「211得舒飲食」還可減重

醫師提醒，血壓控制應掌握飲食清淡等原則；示意圖。（圖擷取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕研究顯示，當溫度從20°C下降到10°C時，部分患者的血壓可升高5-10毫米汞柱，冬天較低的氣溫會使血管收縮、血壓上升，初日診所減重專科暨家醫科醫師許芷瑜建議，高血壓患者除了要遵醫囑服藥控制外，結合得舒飲食（DASH）與211餐盤（50%蔬菜、25%蛋白質、25%原型澱粉）的「211得舒飲食」，可以達到降血壓、營養均衡與減重的多重效果。

許芷瑜指出，入冬後，冷空氣接力南下，劇烈的溫差不僅讓人難以適應，高血壓患者更面臨健康考驗，顯示在冬季有效控制血壓很重要。

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低溫引發血壓升高 不利心血管健康

許芷瑜指出，根據2021年發表於高血壓領域權威期刊《Hypertension Research》的研究表示，當溫度從20°C下降到10°C時，部分患者的血壓可升高5-10毫米汞柱，冬天較低的氣溫會使血管收縮、血壓上升。研究也指出，冬季心血管事件發生頻率明顯高於夏季，甚且對高血壓患者而言，低溫引發的血壓升高還可能增加「全因死亡率」。

研究指出，冬天較低的氣溫會使血管收縮、血壓上升，需注意；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

許芷瑜指出，臨床上有1位57歲的金融業主管因血壓問題來就診。雖然這名患者靠著老婆的健康自煮餐在2個月內減重4公斤，同時有在服用高血壓藥物，但居家血壓平均仍維持150/90毫米汞柱，偏高的數值讓他不得不尋求專業協助。

飲食加醬料 不利血壓控制

經過詳細問診，許芷瑜發現，患者血壓偏高的可能原因有3個：飲食偏好添加醬料、作息不規律、氣溫變化。雖然患者每餐搭配涼拌生菜、炒或燙青菜提升蔬菜攝取，但會拌入和風醬、凱薩醬、醬油膏等做調味，無形中大幅提高鹽分攝取。此外，外在氣溫忽冷忽熱影響血管調節，本身作息不規律，導致血壓難以控制。

得舒飲食+211餐盤 5旬男3個月血壓正常

為了改善這名患者的血壓狀況，許芷瑜建議這名患者在服用降壓藥物的同時調整飲食與生活習慣。她推薦結合得舒飲食（DASH）與211餐盤（50%蔬菜、25%蛋白質、25%原型澱粉），以達到降血壓、營養均衡與減重的多重效果；經過3個月的飲食與生活調整，該患者血壓順利回到標準範圍，健康狀況明顯改善。

得舒飲食5原則 高鉀、鈣、鎂、低鈉為核心

許芷瑜解釋，得舒飲食是以高鉀、鈣、鎂、低鈉為核心，包含5大原則。

●攝取全榖雜糧

●大量蔬菜、適量水果

●優先選擇低脂牛奶

●以白肉取代紅肉

●攝取適量堅果與健康油脂

得舒飲食包括要以白肉取代紅肉，以及攝取適量堅果與健康油脂；示意圖。（圖擷取自freepik）

不過，由於得舒飲食的份量建議對於部分患者而言，執行較為複雜，方便度可能受到影響，因此許芷瑜醫師建議搭配211餐盤，操作更簡單，效果更顯著。

211得舒飲食 3類人不適合

許芷瑜特別提醒，「211得舒飲食」雖然堪稱最強降血壓飲食法，但有特殊疾病族群仍須留意。特別是腎功能不佳的患者不適合高鉀飲食，而糖尿病患者或腸道功能不佳者，也須在專業醫師指導下逐步調整飲食較安全。若執行飲食調整後血壓仍無改善，建議尋求專業醫療建議，制定個人化健康方案。

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