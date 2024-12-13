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健康網》現代人「不易懷孕」4原因！營養師：睡飽可改善
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕在高壓、節奏快速的現代生活中，許多人都有不易受孕的困擾，這已經是越來越普遍的問題了。營養師余朱青表示，不易受孕的主要成因是：工作壓力大、不愛運動，和高油又高精製糖的飲食，以及新鮮食物營養素不足。而飲食均衡、增加運動量、睡眠充足、學會紓壓，可以改善這類問題。
余朱青在臉書專頁「余朱青 營養師」的影片中提到，這種體質很容易多囊、內分泌失調，可能會造成甲狀腺低下，或較多人遇到的胰島素阻抗。而胰島素阻抗指的是，體脂肪多到一個程度，會導致血糖吸收不易，就很容易變胖，
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改善方法
●靠飲食均衡：多攝取蔬果、優質蛋白質和全穀類。
●增加運動量：每週做中強度有氧運動，至少150分鐘。
●保證充足睡眠：養成規律作息。
●學會紓壓：冥想、深呼吸，找到適合自己的解壓方式。
余朱青說，一步步陪伴個案，調整生活習慣，身體自然會開始改變。最後聽到許多個案成功受孕，也會感到滿滿的喜悅。
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