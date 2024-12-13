自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》現代人「不易懷孕」4原因！營養師：睡飽可改善

2024/12/13 18:00

余朱青表示，飲食均衡、增加運動量、睡眠充足、學會紓壓，可以改善不易受孕的困擾；圖為情境照。（圖取自photoAC）

余朱青表示，飲食均衡、增加運動量、睡眠充足、學會紓壓，可以改善不易受孕的困擾；圖為情境照。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在高壓、節奏快速的現代生活中，許多人都有不易受孕的困擾，這已經是越來越普遍的問題了。營養師余朱青表示，不易受孕的主要成因是：工作壓力大、不愛運動，和高油又高精製糖的飲食，以及新鮮食物營養素不足。而飲食均衡、增加運動量、睡眠充足、學會紓壓，可以改善這類問題。

余朱青在臉書專頁「余朱青 營養師」的影片中提到，這種體質很容易多囊、內分泌失調，可能會造成甲狀腺低下，或較多人遇到的胰島素阻抗。而胰島素阻抗指的是，體脂肪多到一個程度，會導致血糖吸收不易，就很容易變胖，

改善方法

●靠飲食均衡：多攝取蔬果、優質蛋白質和全穀類。

●增加運動量：每週做中強度有氧運動，至少150分鐘。

●保證充足睡眠：養成規律作息。

●學會紓壓：冥想、深呼吸，找到適合自己的解壓方式。

余朱青說，一步步陪伴個案，調整生活習慣，身體自然會開始改變。最後聽到許多個案成功受孕，也會感到滿滿的喜悅。

余朱青說，每週做中強度有氧運動，至少150分鐘；圖為情境照。（圖取自freepik）

余朱青說，每週做中強度有氧運動，至少150分鐘；圖為情境照。（圖取自freepik）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中