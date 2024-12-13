屏東縣首支高級救護隊今揭牌 試營運期已救回2名到院前OHCA患者

屏東縣首支高級救護隊揭牌典禮上，高救隊員示範救護過程。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣到院前OHCA（心肺功能停止）急救成功率遠低於全國平均，為提高到院前緊急救護能力，縣府籌設屏縣第一支專責高級救護隊，今天（13日）在消防局舉行揭牌典禮，縣長周春米為10位隊員頒授徽章；高救隊11月上旬試營運以來，接觸到2起到院前OHCA患者，均成功救回；在高救隊成立後，盼能將屏東縣到院前OHCA急救成功率從20.67%提升到25%至30%。

屏東縣緊急救護統計數據，到院前心肺功能停止人數2020年至2023年，分別為1083人、945人、1069人、 1021人，急救成功率分別為15.51%、14.92%、12.82%、20.67%，以去年20.67%來看，屏東急救成功率遠低於全國平均32.14%。

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屏東縣消防局高級救護隊現有10名隊員，縣長周春米（中）到場期勉。（記者羅欣貞攝）

屏東市為屏縣人口最多的鄉鎮市，屏北區也是緊急救護案件數最高的地區，為讓民眾在意外發生時，能有更好的到院前救護服務品質，屏縣府消防局在屏東市成立全縣第一支高級救護隊，以利民眾發生緊急嚴重意外並且有生命危險時，用雙軌派遣模式，同時派遣高級救護隊救護車也增派屏北區域現有的消防分隊救護車，讓急救現場至少有4名救護人力能共同處理病患。

屏東縣長周春米主持揭牌儀式時表示，要成為高級救護員，除了原本警消受訓，還要再接受為期10個月的高級救護訓練，派員出去受訓10個月，同時分隊的勤務會更形加重，所以人力的配置很重要，預計5年內將消防局還需要的150名人力補齊，屏縣近1、2年來消防局挑戰不少，去年明揚大火、今年安泰醫院火災，都考驗大家平常的訓練與能力；屏北救護量多，為分擔屏東第一、第二分隊的救災救護量，屏東第三分隊積極推動中，地點已選好，正進行土地變更，規畫設計會接著展開。

屏縣消防局長李彬正表示，全縣目前有40位高級救護員，除了10位編制在高救隊，其餘30位則分派在19個消防分隊中（全縣有36個消防分隊），讓每個分隊都派駐有高級救護員是未來努力的目標。

「心臟停止後4分鐘大腦就開始損傷，因此若能在病人心臟停止後4分鐘內進行CPR，8分鐘內進行ACLS高級心臟救命術，將有助於病患的存活率和預後」高救隊小隊長黃志然表示，高級救護隊成立的目的，就是希望讓每一次救護出勤都有一位高級救護技術員，可以在8分鐘內到達急救現場並且完成高級心臟救命術（ACLS），來讓危急病人有機會延續生命並獲得健康的生活。

屏東縣長周春米為高救隊隊員頒授徽章。（記者羅欣貞攝）

屏東縣首支高級救護隊設於屏東縣政府消防局備援中心，今天揭牌成立。（記者羅欣貞攝）

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