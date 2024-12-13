自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

民眾捐血 桃園景福扶輪社捐助北醫小兒科

2024/12/13 11:52

許多民眾不畏天冷，排隊響應桃園景福扶輪社的捐血活動。（記者周敏鴻攝）

許多民眾不畏天冷，排隊響應桃園景福扶輪社的捐血活動。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園景福扶輪社今（13）日在蘆竹區特力家居桃園館前廣場，舉辦「你捐血‧我捐助」活動，民眾只要挽起袖子，捐血250C.C.，景福扶輪社就會捐出300元，幫助台北醫學大學附設醫院小兒科添購一氧化氮機、為幸福國中跆拳道隊更新設備、支持妥瑞兒基金會，盼能拋磚引玉，讓更多人關注社會各個角落的需求。

桃園市今天氣溫不足攝氏20度，但許多民眾不畏天冷，在特力家居桃園館前廣場排隊，等著捐血幫助有需要的人，景福扶輪社公共形象主持理事江衍立說，為了吸引民眾踴躍捐血，景福扶輪社號召企業贊助贈品，民眾捐完血，可帶回價值近千元的燕麥片、衛生紙等多項贈品。

景福扶輪社盼今天能達到捐血650袋的目標，江衍立說，台北醫學大學附設醫院小兒科添購一氧化氮機，約需180萬元，可以幫助早產兒順利呼吸，而幸福國中跆拳道隊更新設備、支持妥瑞兒基金會都約需20萬元，景福扶輪社將會滿足相關需求，也盼吸引更多民眾共同來關心。

許多民眾挽起袖子，響應桃園景福扶輪社的捐血活動。（記者周敏鴻攝）

許多民眾挽起袖子，響應桃園景福扶輪社的捐血活動。（記者周敏鴻攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

網友回應

載入中