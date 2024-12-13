民眾捐血 桃園景福扶輪社捐助北醫小兒科

許多民眾不畏天冷，排隊響應桃園景福扶輪社的捐血活動。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園景福扶輪社今（13）日在蘆竹區特力家居桃園館前廣場，舉辦「你捐血‧我捐助」活動，民眾只要挽起袖子，捐血250C.C.，景福扶輪社就會捐出300元，幫助台北醫學大學附設醫院小兒科添購一氧化氮機、為幸福國中跆拳道隊更新設備、支持妥瑞兒基金會，盼能拋磚引玉，讓更多人關注社會各個角落的需求。

桃園市今天氣溫不足攝氏20度，但許多民眾不畏天冷，在特力家居桃園館前廣場排隊，等著捐血幫助有需要的人，景福扶輪社公共形象主持理事江衍立說，為了吸引民眾踴躍捐血，景福扶輪社號召企業贊助贈品，民眾捐完血，可帶回價值近千元的燕麥片、衛生紙等多項贈品。

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景福扶輪社盼今天能達到捐血650袋的目標，江衍立說，台北醫學大學附設醫院小兒科添購一氧化氮機，約需180萬元，可以幫助早產兒順利呼吸，而幸福國中跆拳道隊更新設備、支持妥瑞兒基金會都約需20萬元，景福扶輪社將會滿足相關需求，也盼吸引更多民眾共同來關心。

許多民眾挽起袖子，響應桃園景福扶輪社的捐血活動。（記者周敏鴻攝）

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