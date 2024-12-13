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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》經痛不是忍耐就好 青少女「1情況」未處理恐不孕

2024/12/13 14:51

醫師指出，嚴重經痛不處理不只影響生活品質，還恐導致不孕或慢性骨盆痛；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，嚴重經痛不處理不只影響生活品質，還恐導致不孕或慢性骨盆痛；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕嚴重經痛可不是忍忍就好！台中榮總婦產科醫師謝筱芸指出，嚴重經痛，特別是在青春期開始時就很明顯，除了原發性或繼發性經痛外，約70%患者可能有「子宮內膜異位症」，如果不處理不只會影響生活品質，還恐導致不孕或慢性骨盆痛，建議及早檢查並治療，也有助降低未來懷孕困難風險。

謝筱芸在臉書專頁「謝筱芸醫師的泌密診療室」發文說明，除了子宮內膜異位症，原發性或繼發性經痛也是常見嚴重經痛原因，特別是青少女。原發性經痛通常由前列腺素過多引起，而繼發性經痛則可能因內膜異位症或其他婦科疾病造成。

經痛不是生小孩就會好！ 忍痛小心3後果

謝筱芸表示，如果拚命忍耐，不處理經痛可能帶來多種後果：

●錯失早期診斷機會：子宮內膜異位症的早期治療不僅能減少疼痛，也有助於降低未來懷孕困難的風險。

●生活品質下降：經常性的經痛會影響學業、工作和心理健康，尤其是青少女，長期忽視可能導致焦慮和抑鬱。

●經痛≠生小孩就會好：事實上，這是迷思。內膜異位症可能持續存在，生育與否並不能解決根本問題，反而可能因病情未控制而加重。

醫師表示，經常性的經痛會影響學業、工作和心理健康，尤其是青少女，長期忽視可能導致焦慮和抑鬱；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，經常性的經痛會影響學業、工作和心理健康，尤其是青少女，長期忽視可能導致焦慮和抑鬱；情境照。（圖取自freepik）

3招應對經痛 早期介入是關鍵

●及早就醫評估：美國婦產科醫學會（ACOG） 指出，青春期經痛不應被忽視，尤其是對止痛藥無效或症狀嚴重的患者，早期介入非常重要。

●藥物治療：首選非類固醇抗發炎藥（NSAIDs）以緩解疼痛，或配合口服避孕藥調整月經。

●荷爾蒙療法：如黃體素或停經針，可減少內膜異位的疼痛。

●手術介入：對藥物無效的患者，可考慮進行腹腔鏡治療。

影響日常生活、青少女應儘速就醫

謝筱芸強調，經痛不是「忍忍就好」的問題，尤其是影響日常生活或青少女患者，及早治療能有效改善症狀，甚至預防未來的併發症。

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