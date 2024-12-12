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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

銀髮族健肺抗衰老 醫：練肌肉、吃營養有效

2024/12/12 18:51

林先生示範用衛生紙測試正確噘嘴式呼吸，訓練呼吸肌力，增加肺部氣體交換功能。（記者蔡淑媛攝）

林先生示範用衛生紙測試正確噘嘴式呼吸，訓練呼吸肌力，增加肺部氣體交換功能。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕76歲的林先生抽菸超過40年，4年前因咳嗽、痰多且黃、活動後喘就醫，診斷為肺阻塞（慢性阻塞性肺病，COPD）後來感染細菌性肺炎和腎衰竭住院，肢體能力退化，診斷確認有衰弱症。台中榮總安排物理、職能治療鍛鍊身體肌肉，指導「噘嘴式呼吸」訓練呼吸肌力，營養師也提醒適時補充高蛋白、適度熱量點心，身體逐漸恢復，5年來日常生活自理無虞，也能散步活動。

台中榮總高齡醫學中心醫師翁碩駿指出，台灣40歲以上民眾肺阻塞盛行率約6%，肺阻塞惡化後首次出院後一年死亡率約22%；然而，肺阻塞除影響呼吸功能外，也會導致衰弱症的產生，並影響病患預後，常被輕忽。

翁碩駿醫師（右）向林先生（左）說明肺阻塞合併衰弱症會加速肺功能衰退。（記者蔡淑媛攝）

翁碩駿醫師（右）向林先生（左）說明肺阻塞合併衰弱症會加速肺功能衰退。（記者蔡淑媛攝）

為讓高齡肺阻塞患者不受衰弱威脅且能有效改善肺功能，台中榮總高齡病房根據衰弱程度提供多元復健，從臥床運動如腳踝、腳跟滑行、抬腿、拱橋，到坐床緣的坐起、轉位、平衡、手部伸展，再到復健室的柔軟度、肌力、推肩、腳踏車運動等，循序漸進恢復日常功能；呼吸復健則強調噘嘴式、腹式和節段呼吸。

翁碩駿提醒，慢性肺阻塞長者常合併老年症後群，尤其衰弱症，因此例行性追蹤周全性老年評估、肺功能和用藥正確性很重要，日常飲食應攝取足夠且營養均衡，規律運動可改善衰弱肌少症、增加肌力，也要保持正向心態，老年生活不僅要長壽，更要健康有品質。

中榮研究說明高齡族群面臨肺阻塞合併衰弱症的風險。（記者蔡淑媛攝）

中榮研究說明高齡族群面臨肺阻塞合併衰弱症的風險。（記者蔡淑媛攝）

林先生示範握力球練習肌力。（記者蔡淑媛攝）

林先生示範握力球練習肌力。（記者蔡淑媛攝）

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