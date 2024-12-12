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健康網》月經前後偏頭痛到吐？ 醫：恐是「3原因」作祟

2024/12/12 20:56

醫師表示，月經會誘發偏頭痛是因為雌激素波動、前列腺素增加、神經內分泌系統變動；情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

醫師表示，月經會誘發偏頭痛是因為雌激素波動、前列腺素增加、神經內分泌系統變動；情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕林小姐患有陣發性偏頭痛，每個月都會頭痛4-7天，尤其是月經前後更是頭痛劇烈，甚至痛得吐，甚至有時候連吃藥還壓不住；相信許多女性也面臨一樣的症狀，肚子已經不舒服了，還加上頭痛更痛苦。

對此，新北市立土城醫院神經內科主治醫師謝珮甄在臉書專頁「珮珮醫師 疼痛的解鈴人 神經內科謝珮甄」發文表示，月經會誘發偏頭痛可能是受到雌激素波動、前列腺素增加、神經內分泌系統變動，建議月經來時規律作息、輕度運動、減少壓力，也可以規律的服用急性頭痛藥，改善不適感。

雌激素波動

謝珮甄指出，月經週期中的雌激素濃度變化，是誘發偏頭痛的重要因素。在月經開始前，雌激素水平會急速下降，這種變化被認為會影響腦部的血管與神經系統，從而引發偏頭痛。部分研究顯示，雌激素下降，會導致腦內的血清素濃度變化，影響痛覺感知與偏頭痛的發生。

謝珮甄提到，月經期間，子宮內膜分解時，釋放大量的前列腺素，這些化學物質會增加子宮收縮，並引發痛感；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

謝珮甄提到，月經期間，子宮內膜分解時，釋放大量的前列腺素，這些化學物質會增加子宮收縮，並引發痛感；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

前列腺素增加

謝珮甄提到，月經期間，子宮內膜分解時，釋放大量的前列腺素，這些化學物質會增加子宮收縮，並引發痛感，也可能通過血液影響腦部，從而加重偏頭痛。此外，前列腺素可能增加血管的擴張反應，對疼痛敏感度有影響。

神經內分泌系統變動

謝珮甄說，月經週期中的激素波動，會影響神經系統的穩定性，包括偏頭痛中關鍵的三叉神經血管系統。這一系統的激活會導致顱內血管擴張和炎症反應，從而誘發偏頭痛。

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