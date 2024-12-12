長效針劑治思覺失調症 提高用藥順從性

精神科醫師強調，健保給付思覺失調症病患長效針劑，提升用藥順從性，有效預防疾病復發。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕阿中（化名）碩士畢業後兩年確診罹患思覺失調症，排斥吃藥而復發住院，出院後，使用每月一針的抗精神病藥物長效針劑，半年後身心狀況恢復良好。北漂工作，與醫師討論配合返鄉與回診追蹤，每3個月施打一針長效針劑，工作與病況穩定。精神科醫師指出，健保署自2022年起每年編列27億元獨立預算，給付思覺失調症病患長效針劑，提升用藥順從性，有效預防疾病復發。

思覺失調症可能會出現幻覺、妄想、行為異常等症狀，嚴重影響日常生活，台灣社會與社區精精神醫學會理事長、凱旋醫院老年精神科醫師歐陽文貞指出，思覺失調症盛行率為千分之6－7，好發於16到30歲，現在晚發期也不少，傳統的口服抗精神病藥物有效，但需要每天按時服藥，否則容易導致病情復發，但有許多患者排斥吃口服藥。

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歐陽文貞說，現在有第2代的長效針劑，比第一代可能出現僵直、流口水等副作用來說，副作用更少、藥效相對穩定、安全性佳，更便利用藥，可改善病情。

草屯療養院一般精神科主任林俊媛也說，國內約有15萬名患者思覺失調症患者，但約有5成患者未被診斷發現，如果一開始沒有積極治療，之後大腦受損，有1/3患者會長期生病，如果愈早治療，效果及大腦功能會保護得更好，由於發病初期症狀難辨識，可透過簡易自填量表，注意到思覺失調症的警訊，在前趨期即早發現到醫院進一步評估。

林俊媛表示，國內外醫界一致建議，長效針劑為思覺失調症的優先用藥選擇之一，施打後可維持體內穩定的藥物濃度，幫助患者控制病情，減少復發的風險，健保資料庫研究顯示，相較於口服抗精神病藥物，長效針劑治療有助思覺失調症病友降低住院、半年內精神科急性病房再住院、急診與治療後2年死亡等4大風險。

最新研究也發現，住院期及早接受長效針劑治療，出院後持續使用長效針劑，能避免出院後早期中斷用藥，也有助降低12％的再住院風險。

歐陽文貞也說，目前推動社區精神醫學次專科醫師制度，透過精神科居家治療，也推廣長效針劑深入基層社區治療，減少社會安全疑慮或觸法事件，促進社區心理健康。

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