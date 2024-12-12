健康網》吃太油才有脂肪肝？ 醫破解「3大迷思」一堆人中

醫師表示，不只高油食品，高醣食物、精製澱粉或含糖飲料等攝取過多，都會在肝臟中轉化為脂肪儲存，增加脂肪肝風險；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國人罹患脂肪肝比率逐年攀升，但許多人不了解它，甚至抱著錯誤觀念飲食，反倒加速脂肪肝惡化；對此，初日診所減重專科暨家醫科醫師許芷瑜整理常見3大迷思，包括：吃太油才有脂肪肝、控制飲食但不戒酒及自行購買口服保肝藥或保健品。其中針對「吃太油才有脂肪肝」之說法，她解釋，不只高油，高醣食物、精製澱粉或含糖飲料等攝取過多，都會在肝臟中轉化為脂肪儲存，增加脂肪肝風險。

許芷瑜在臉書專頁「許芷瑜醫師｜健康減重。生活享瘦」發文提醒，據衛福部2023年統計，國人十大癌症死因中，肝癌已經44年位居第2名，僅次於氣管、支氣管與肺癌。以往肝癌大多成因是B或C型肝炎，但近期脂肪肝盛行率逐步攀升，若進入中重度脂肪肝卻置之不理，不但可能肝硬化、肝癌的風險也增加。以下是常見對於脂肪肝的3大迷思：

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迷思1—吃太油才有脂肪肝：很多人以為脂肪肝單純是因為食用過多油脂，但事實並非如此，像是高醣食物、精製澱粉或含糖飲料等攝取過多，都會在肝臟中轉化為脂肪儲存。不只如此，酒精、代謝症候群、糖尿病、營養不均衡、錯誤飲食習慣等也都可能導致脂肪肝。

迷思2—控制飲食但不戒酒：想改善脂肪肝或減重時多數人第一個想到的是控制飲食，但是酒精的影響卻時常被忽略，天天飯後小酌或是飲酒過量，不但對肝臟造成額外負擔、加重脂肪肝的進程，甚至可能引發肝炎或肝硬化，對於減重也是一大阻礙。

迷思3—自行購買口服保肝藥或保健品：不少人認為透過市面上的口服保肝藥或保健品就能逆轉脂肪肝，這是錯誤觀念！口服保肝藥或保健品只能輔助改善肝臟健康，無法根本解決脂肪肝的問題，有效且長久的方式是調整飲食、運動和減重。

醫師點名3種迷思恐加重脂肪肝問題。（圖取自許芷瑜臉書專頁）

她喜重口味、水果和酒 忽略「隱形糖」致脂肪肝

許芷瑜分享，1名48歲女子，健檢時發現有輕度脂肪肝，因此來診諮詢。她很困惑地說，「我從年輕時就不胖，幾年前自費健檢時也都正常，體重也一直都維持得很好，怎麼會有脂肪肝？」初診當下量測她的BMI 24、體脂34%、腰圍82公分，3者數值皆稍微超過標準。

因此許芷瑜細問女子的飲食狀況，才發現她超愛重口味食物，不是麻辣燙、滷味，就是燒烤、串燒，且喜歡配梅酒、啤酒或清酒佐餐，若前一日有聚會吃大餐，隔天會為了控制體重和補充纖維，而以水果餐替代正餐。總的來說，患者忽略了烹調過程中的隱形糖，再加上水果過量及頻繁喝酒，導致體脂高和脂肪肝。

許芷瑜提醒，脂肪肝通常無明顯症狀，肝臟又是刻苦耐勞的器官，多數人易忽略，直到健康檢查才發現異常，建議平時可先檢視自身的飲食習慣，是否在不知不覺中攝取過量糖、酒精，以免脂肪肝找上門。

初日診所減重專科暨家醫科醫師許芷瑜。（初日診所提供）

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