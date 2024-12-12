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健康 > 名人健康事

健康網》譚艾珍遭詐 精神科醫提年長者防詐建議

2024/12/12 18:35

譚艾珍以自己遭詐的經驗，呼籲大眾不要再歧視嘲諷被害人無知。（資料照，記者陳逸寬攝）

譚艾珍以自己遭詐的經驗，呼籲大眾不要再歧視嘲諷被害人無知。（資料照，記者陳逸寬攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕資深女星譚艾珍遭受詐騙，損失近百萬，震驚全國。近年詐騙集團橫行，不少人因此損失慘重；不僅是台灣，英國也屢傳當地民眾險遭詐之狀況，英國電信公司更為此開發「AI阿嬤」對付電話詐騙的歹徒。桃園療養院副院長李俊宏表示，年長者遭詐案例愈來愈多，他建議除了採用科技防詐、信託資產與家人陪伴以外，也要評估腦部的認知功能狀況，「早期發現、早期治療，也才能預做準備」。

2起年長者遭詐案件 包含女星譚艾珍

今（12）日有兩起震驚全國的詐騙案被報導：一起是一名退休女醫師被騙走上千萬的不動產，堪稱「台版地面師」。另一起則是70歲資深女星譚艾珍被詐騙98萬，且險些匯款第二次，直到警方找上門才知道被騙。譚艾珍感嘆，詐騙手法已是難以想像的專業，稱詐團演技「強到能拿金馬獎」。

據報導，台中市四警分局表示，新北市檢警調查詐騙集團時查出南屯區葉姓婦人被假檢察官致電，謊稱觸犯洗錢防制法需監管現金，因此前後匯出4700萬元存款，詐團隨後更透過假土地仲介，帶往地政事務所，將2棟房產做不動產質押登記，金額高達2600萬元，分工細膩宛如日劇《地面師》。

另外，女星歐陽靖今（12）日在臉書談到母親譚艾珍遭受詐騙，且已經匯過一次錢，原本要再匯第二次，是見到警方才驚覺上當。隨後譚艾珍透過經紀人聲明，「鼓勵受害者別將痛苦放在心中，勇敢說出來」並且別再嘲笑被害人無知。

高齡化社會防長輩詐騙 除了社會連結外也可評估「這裡」

李俊宏在臉書發表看法：隨著高齡化，這類詐騙越來越盛行，過去國內做過研究，高齡長者被詐騙的時間在早上9點後，小孩都去上班，週邊往往沒有他人陪伴，就容易受到話術影響。

為了預防年長者遭受詐騙，李俊宏提出多項建議：

第一是針對年長者定期腦部認知功能的評估，「我們健檢花那麼多錢，但卻很少針對腦部的認知功能，定期進行細部評估，是不大符合高齡化社會需求的。」李俊宏強調，定期評估，才能早期發現、早期治療，也才能預做準備。

第二是他人陪伴。通常小孩在週間都得上班，但要善於利用長青學院、日照日托、鄰里朋友與其他資源。有人在旁邊，詐騙的困難度會提高，有事做，也比較不會被鑽空隙，而且就算電話打來，週邊的人也能勸阻。

第三則是自益信託或是監護輔助宣告。李俊宏認為這麼做可將較大筆的資產預做處理，避免被詐騙大筆金額的可能。「例如葉姓婦人的案子，就是先生過世，小孩在國外，財產又沒信託，影響就很大。」

至於資訊的部分，近期英國發展一個「AI阿嬤」，可以跟詐騙集團亂聊，或許可以考慮。「在高齡化的社會，真的很難避免，只能調整我們的觀念跟腳步了。」

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