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健康網》4大營養素缺乏 小心易累、心情差、免疫力低下
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕常覺得疲憊、心情不好、免疫力低嗎？新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹指出，有可能是飲食不均衡所致，尤其是缺乏維生素D、Omega-3脂肪酸、膳食纖維和維生素C等4大營養素，因為這4大營養素有助於穩定神經系統、抗發炎與抗氧化和促進能量代謝。
張瑜芹在臉書粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」指出，很多健康問題根源就在於飲食不均衡！不論男女老少，現代人吃得好卻吃得「不對」，導致身體缺乏一些重要的營養素，因此學會選對食物，可以為健康加分。
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4大營養素功能一次看
●穩定神經系統：提升血清素、穩定荷爾蒙。
●抗發炎與抗氧化：減少身體炎症負擔，提升活力。
●促進能量代謝：幫助細胞更高效地利用能量來源，對抗疲勞。
打造好體質可吃這些
●維生素D：幫助鈣吸收、強化骨骼、提升免疫力、參與大腦中血清素的生成。
食物：鮭魚、鯖魚、蛋黃、牛奶、香菇。
●Omega-3脂肪酸：抗發炎、保護心血管、改善腦部功能進而減少焦慮、憂慮風險。
食物：亞麻籽油、奇亞籽、核桃、鮭魚、沙丁魚。
●膳食纖維：促進腸道蠕動、控制血糖能幫助減少疲勞感、降低膽固醇。
食物：糙米、燕麥、地瓜、花椰菜、蘋果。
●維生素C：抗氧化、降低壓力荷爾蒙水平、增強免疫力、促進膠原蛋白生成。
食物：橘子、奇異果、草莓、甜椒、花椰菜。
健康飲食小技巧
●多樣化攝取：每餐搭配不同種類的蔬果和全穀類，讓營養更均衡。
●避免過度加工：少吃精緻食品，多選擇天然原型食物。
●養成良好習慣：固定補充水分，搭配清淡的飲食，維持身體平衡。
張瑜芹表示，打造好體質沒那麼難，只要從日常飲食中開始做起。
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