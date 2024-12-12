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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》4大營養素缺乏 小心易累、心情差、免疫力低下

2024/12/12 18:05

維生素D、Omega-3脂肪酸、膳食纖維和維生素C是人體必需4大營養素，吃對食物有助趕走疲憊感且擁有好心情；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

維生素D、Omega-3脂肪酸、膳食纖維和維生素C是人體必需4大營養素，吃對食物有助趕走疲憊感且擁有好心情；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常覺得疲憊、心情不好、免疫力低嗎？新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹指出，有可能是飲食不均衡所致，尤其是缺乏維生素D、Omega-3脂肪酸、膳食纖維和維生素C等4大營養素，因為這4大營養素有助於穩定神經系統、抗發炎與抗氧化和促進能量代謝。

張瑜芹在臉書粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」指出，很多健康問題根源就在於飲食不均衡！不論男女老少，現代人吃得好卻吃得「不對」，導致身體缺乏一些重要的營養素，因此學會選對食物，可以為健康加分。

4大營養素功能一次看

●穩定神經系統：提升血清素、穩定荷爾蒙。

●抗發炎與抗氧化：減少身體炎症負擔，提升活力。

●促進能量代謝：幫助細胞更高效地利用能量來源，對抗疲勞。

打造好體質可吃這些

●維生素D：幫助鈣吸收、強化骨骼、提升免疫力、參與大腦中血清素的生成。

  食物：鮭魚、鯖魚、蛋黃、牛奶、香菇。

維生素D可幫助鈣吸收、強化骨骼、提升免疫力、參與大腦中血清素的生成，喝牛奶可補充維生素D；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

維生素D可幫助鈣吸收、強化骨骼、提升免疫力、參與大腦中血清素的生成，喝牛奶可補充維生素D；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●Omega-3脂肪酸：抗發炎、保護心血管、改善腦部功能進而減少焦慮、憂慮風險。

  食物：亞麻籽油、奇亞籽、核桃、鮭魚、沙丁魚。

●膳食纖維：促進腸道蠕動、控制血糖能幫助減少疲勞感、降低膽固醇。

  食物：糙米、燕麥、地瓜、花椰菜、蘋果。

●維生素C：抗氧化、降低壓力荷爾蒙水平、增強免疫力、促進膠原蛋白生成。

  食物：橘子、奇異果、草莓、甜椒、花椰菜。

維生素C可抗氧化、降低壓力荷爾蒙水平、增強免疫力、促進膠原蛋白生成，吃橘子可以補充維生素C。（圖擷取自photoAC）

維生素C可抗氧化、降低壓力荷爾蒙水平、增強免疫力、促進膠原蛋白生成，吃橘子可以補充維生素C。（圖擷取自photoAC）

健康飲食小技巧

●多樣化攝取：每餐搭配不同種類的蔬果和全穀類，讓營養更均衡。

●避免過度加工：少吃精緻食品，多選擇天然原型食物。

●養成良好習慣：固定補充水分，搭配清淡的飲食，維持身體平衡。

張瑜芹表示，打造好體質沒那麼難，只要從日常飲食中開始做起。

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