自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

青壯女雙腿如黏地難以步行 與席琳狄翁同患「僵硬人症候群」

2024/12/12 12:58

一名30多歲女性常感覺雙腿沉重，後確診僵硬人症候群。透過免疫球蛋白治療，又能自由走動，再回郊山散步。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

一名30多歲女性常感覺雙腿沉重，後確診僵硬人症候群。透過免疫球蛋白治療，又能自由走動，再回郊山散步。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕一名30多歲女性2年多前感到雙腿異常沉重，就像黏在地上、完全跨不出去，日常生活深受引響，直到國際巨星席琳狄翁罹患「僵硬人症候群」的新聞曝光，才心生警覺，急忙再到醫院檢查詢問，果然確診相同罕病，目前定期接受免疫球蛋白治療，走路僵硬的情況大幅改善，偶爾還能到平坦的郊山散步。

北醫附醫神經醫學中心神經退化科主治醫師戴瑞億說，這位患者相當熱愛戶外活動，過去也經常挑戰百岳，但2022年突然發現自己雙腿沉重、舉步維艱，只是從捷運站走到對面月台搭車就累得滿頭大汗，後來症狀一路惡化，通過斑馬線時，好幾次僵在行人穿越道，甚至曾跌倒骨折。

戴瑞億表示，患者本以為是運動傷害，輾轉於各科求診，但一直沒有明顯改善，直到發現席琳狄翁的症狀和自己極為類似，才來到北醫附醫就診，檢查發現個案脊椎核磁共振檢查結果正常，但透過神經學檢查及血液、腦脊髓液的檢測確定罹患僵硬人症候群。

針對僵硬人症候群，戴瑞億解釋，這類疾病是神經、自體免疫系統異常引起的罕見疾病，盛行率約百萬分之一，多發生於30至60歲的成年人，偶爾也會有1到2歲的幼童個案出現，全台估計20餘人罹病，且女性患者是男性患者的2倍，目前致病原因仍不明，但越來越多研究顯示，主要和自體免疫系統異常有關。

戴瑞億指出，僵硬人症候群患者通常從下半身開始出現症狀，下腹部、下背部及下肢的肌肉會有僵硬感，逐漸影響到走路，走起路像機器人，最後會因肢體扭曲而舉步維艱，只能躺在床上，嚴重影響生活品質。

此外，戴瑞億表示，僵硬人症候群治療方式包括藥物治療、物理治療及職能治療，藥物如抗癲癎藥物、肌肉鬆弛劑、免疫抑制劑等，其中，靜脈注射免疫球蛋白為目前主要的免疫治療方式，藉此調整異常的自體免疫狀態。

戴瑞億提醒，僵硬人症候群常被誤為巴金森氏症、多發性硬化症、纖維肌痛症候群、肌肉強直症或焦慮、恐慌等身心症狀，而臨床上透過神經學檢查及血液、腦脊髓液的檢測即可確定診斷，民眾若出現下肢感覺異常且合併有步態問題，可盡速至神經內科就診，及早接受專業治療。

北醫附醫神經內科醫師戴瑞億表示，僵硬人症候群可透過神經學檢查及血液、腦脊髓液的檢測診斷。（圖為北醫附醫提供）

北醫附醫神經內科醫師戴瑞億表示，僵硬人症候群可透過神經學檢查及血液、腦脊髓液的檢測診斷。（圖為北醫附醫提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中