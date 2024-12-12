青壯女雙腿如黏地難以步行 與席琳狄翁同患「僵硬人症候群」

一名30多歲女性常感覺雙腿沉重，後確診僵硬人症候群。透過免疫球蛋白治療，又能自由走動，再回郊山散步。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕一名30多歲女性2年多前感到雙腿異常沉重，就像黏在地上、完全跨不出去，日常生活深受引響，直到國際巨星席琳狄翁罹患「僵硬人症候群」的新聞曝光，才心生警覺，急忙再到醫院檢查詢問，果然確診相同罕病，目前定期接受免疫球蛋白治療，走路僵硬的情況大幅改善，偶爾還能到平坦的郊山散步。

北醫附醫神經醫學中心神經退化科主治醫師戴瑞億說，這位患者相當熱愛戶外活動，過去也經常挑戰百岳，但2022年突然發現自己雙腿沉重、舉步維艱，只是從捷運站走到對面月台搭車就累得滿頭大汗，後來症狀一路惡化，通過斑馬線時，好幾次僵在行人穿越道，甚至曾跌倒骨折。

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戴瑞億表示，患者本以為是運動傷害，輾轉於各科求診，但一直沒有明顯改善，直到發現席琳狄翁的症狀和自己極為類似，才來到北醫附醫就診，檢查發現個案脊椎核磁共振檢查結果正常，但透過神經學檢查及血液、腦脊髓液的檢測確定罹患僵硬人症候群。

針對僵硬人症候群，戴瑞億解釋，這類疾病是神經、自體免疫系統異常引起的罕見疾病，盛行率約百萬分之一，多發生於30至60歲的成年人，偶爾也會有1到2歲的幼童個案出現，全台估計20餘人罹病，且女性患者是男性患者的2倍，目前致病原因仍不明，但越來越多研究顯示，主要和自體免疫系統異常有關。

戴瑞億指出，僵硬人症候群患者通常從下半身開始出現症狀，下腹部、下背部及下肢的肌肉會有僵硬感，逐漸影響到走路，走起路像機器人，最後會因肢體扭曲而舉步維艱，只能躺在床上，嚴重影響生活品質。

此外，戴瑞億表示，僵硬人症候群治療方式包括藥物治療、物理治療及職能治療，藥物如抗癲癎藥物、肌肉鬆弛劑、免疫抑制劑等，其中，靜脈注射免疫球蛋白為目前主要的免疫治療方式，藉此調整異常的自體免疫狀態。

戴瑞億提醒，僵硬人症候群常被誤為巴金森氏症、多發性硬化症、纖維肌痛症候群、肌肉強直症或焦慮、恐慌等身心症狀，而臨床上透過神經學檢查及血液、腦脊髓液的檢測即可確定診斷，民眾若出現下肢感覺異常且合併有步態問題，可盡速至神經內科就診，及早接受專業治療。

北醫附醫神經內科醫師戴瑞億表示，僵硬人症候群可透過神經學檢查及血液、腦脊髓液的檢測診斷。（圖為北醫附醫提供）

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