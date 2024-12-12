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2025有望如期消除C肝！邱泰源：強化「3族群」衝最後一哩路

2024/12/12 10:14

邱泰源說明我國C型肝炎防治成效。（記者林志怡攝）

邱泰源說明我國C型肝炎防治成效。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕世界衛生組織（WHO）以2030年消除C型肝炎為目標，我國則希望提早至2025年完成，目前也已經達成診斷率、治療率等多項指標。衛福部長邱泰源表示，我國消除C型肝炎只差「最後一哩路」，將強化藥癮者、共病者與受刑人的篩檢、治療，也非常有信心能在明年取得C肝消除認證金牌。

邱泰源指出，B型肝炎、C型肝炎過去持續對台灣民眾造成健康危害，但政府自民國73年起推動B型肝炎預防注射計畫，民國75年起每位新生兒都要接種B型肝炎疫苗，同時努力提供最好的藥物，得到了很好的成效，也非常有信心能在明年得到消除C型肝炎金牌認證。

不過，對於目前仍有少數指標還未達標，邱泰源表示，台灣消除C型肝炎的最後一哩路將著重於藥癮者、共病者與受刑人的篩檢、治療，相信加強後可以完美達到消除C型肝炎的金牌目標。

衛福部國民健康署長吳昭軍指出，WHO所提出的C型肝炎防治「計畫性指標」與「影響性指標」中，台灣都已經有良好表現：截至今年6月，我國C肝患者診斷率達90.6%、治療率達95%以上，輸血安全性、注射安全性等都已經達標，今年藥癮者清潔針具數達到292支，也接近一年300支的目標，有望在2025年順利獲得認證，消除C型肝炎。

吳昭軍也補充，具有慢性共病者，如糖尿病、腎臟病等C型肝炎盛行率較高，若能妥善處理C型肝炎，原本慢性病的治療也將有更好的加成效果，是未來監測的重要目標，而毒癮者、監獄受刑人有時會出現再感染情況，有必要進行長期監控，因此不受終身一次公費檢查限制，以達到再感染率下降的效果。

此外，林口長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師簡榮南說，基於人權考量，進行各項篩檢前還是要經過當事人同意，但毒癮者普遍不樂意接受抽血檢查，因此監獄內的C型肝炎診斷率仍只有40至50%左右，但近年來國健署已有快篩作法，檢測方式類似血糖檢測，有助於推動監獄內的C型肝炎篩檢。

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