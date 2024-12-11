健康網》影后尹馨因高血壓發現腎上腺腫瘤 醫揭3特徵

醫師指出，因腎上腺腫瘤或增生所引起的高血壓，通常伴隨：長期低血鉀、血壓難以控制且過高、常感到疲倦與恐慌。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕金鐘影后尹馨，因高血壓服藥一年，卻未見改善，且身體逐漸無力，經檢查後發現是腎上腺腫瘤，經手術切除後，情況顯著改善。懿安泌尿科診所院長呂謹亨指出，因腎上腺腫瘤或增生所引起的高血壓，通常伴隨：長期低血鉀、血壓難以控制且過高、常感到疲倦與恐慌，若手術切除腎上腺腫瘤，高達6成患者能痊癒，不需再服藥。

綜合報導指出，尹馨當時很擔心血壓超標突然中風，或是吃太多藥演變成低血壓昏倒，受盡疾病折磨，但又找不出原因，覺得很像人球被踢來踢去，直到在台大醫院檢查發現原發性高醛固酮症，原來是腎上腺腫瘤造成身體翻天覆地的影響。所幸接受手術後，短短一週不只血壓回穩，且瞬間就擺脫身體容易疲憊、一下子就累了的情況。

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呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文分享1位60多歲的老先生案例，他雙側腎上腺均有腫瘤，右側腫瘤較大且分泌過多醛固酮，導致高血壓。經過詳盡的討論後，決定為其進行微創內視鏡手術，切除右側部分腎上腺，既能解決高血壓問題，又能避免同時切除雙側腎上腺所帶來的腎上腺功能不足風險，成功幫助患者不再依賴血壓藥。

腎上腺腫瘤或腎上腺增生的高血壓特徵

●長期低血鉀。

●血壓過高且難以控制：如舒張壓高於90毫米汞柱，且吃了2、3種血壓藥都降不下來。

●常感到疲倦、恐慌。

誰適合保留部分腎上腺只切除腫瘤

呂謹亨指出，腎上腺腫瘤的治療，並非所有人都需要完全切除腎上腺。以下幾種情況的患者可以考慮保留部分腎上腺進行腫瘤切除手術：

●雙側腎上腺腫瘤。

●只剩一顆腎上腺（如另一顆已經切除） 。

●易患腎上腺腫瘤的基因或遺傳疾病體質（如von Hipple-Lindau disease、Multiple endocrine neoplasia type IIA.） 。

●家族性噬鉻細胞瘤體質。

呂謹亨說，這些因為腎上腺腫瘤而出現高血壓的患者，經過手術將腎上腺腫瘤病灶切除後，症狀明顯有改善，高血壓方面，9成患者可減少用藥，更有高達6成患者完全治癒，不用再吃血壓藥。

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