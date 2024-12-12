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健康網》草莓是蔬菜還是水果？ 北農揭真相：不屬莓果類！

2024/12/12 06:30

北農指出，在學術分類中草莓其實被視為「蔬菜」，但若是當飯後甜點又成了「水果」。（圖取自freepik）

北農指出，在學術分類中草莓其實被視為「蔬菜」，但若是當飯後甜點又成了「水果」。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？草莓雖然稱為「莓」卻不屬於莓果類！台北農產運銷公司表示，在學術分類中草莓其實被視為「蔬菜」，因為它是草本植物所結的果實，但因為我們常在點心或飯後享用，所以它又成了「水果」！

草莓分類小秘訣

北農在臉書專頁「臺北農產」發文指出，草莓營養豐富，10顆草莓=成年人一天所需維生素C，且富含膳食纖維、果膠，能幫助腸胃蠕動。而草莓分類有2個小秘訣：

●拍賣市場分類：佐餐用=蔬菜，飯後甜點=水果。

●園藝學分類：草本植物=蔬菜，木本植物=水果。因此草莓、西瓜、甜瓜都屬蔬菜！

如何挑選草莓？北農表示，形狀越接近心形越佳，外表鮮紅透亮且顏色均勻、果蒂翠綠。（資料照）

如何挑選草莓？北農表示，形狀越接近心形越佳，外表鮮紅透亮且顏色均勻、果蒂翠綠。（資料照）

草莓挑選小撇步

北農傳授挑選草莓3撇步：

1.看外型：形狀越接近心形越佳，體型小一點也沒關係，就算是扇形果也無所謂，不影響口感及甜度。

2.看顏色：外表鮮紅透亮且顏色均勻、果蒂翠綠。

3.聞聞看：散發自然清新的果香味，就是新鮮好草莓，挑選前可以聞聞看。

北農指出，清洗草莓不需去除蒂頭，以免雜質及農藥跑進果肉，摘、不摘葉片皆可；圖為情境照。（圖取自freepik）

北農指出，清洗草莓不需去除蒂頭，以免雜質及農藥跑進果肉，摘、不摘葉片皆可；圖為情境照。（圖取自freepik）

清洗草莓3步驟

北農指出，洗草莓不需去除蒂頭，以免雜質及農藥跑進果肉，摘、不摘葉片皆可，清洗步驟如下：

第1步 清洗+細水流：放入濾網清水甩洗2次，細水溢流約10分鐘。

第2步 瀝乾：保持果型表面完整，輕柔的將水瀝乾。

第3步 去除蒂頭：手指輕接觸果身剝除蒂頭。

北農表示，不論草莓是蔬菜還是水果，草莓都是香甜可口又含有豐富營養素的健康選擇，歡迎多多選購產銷履歷或有機驗證草莓，吃得到農友的用心也吃得更安心，快把握冬天的「莓」好，吃起來！

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