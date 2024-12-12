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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》提升「性」致不只生蠔！ 醫：巧克力、辣椒也有效

2024/12/12 08:31

醫師指出，深色巧克力中的化合物，能刺激多巴胺分泌，助「性」提升愉悅感；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，深色巧克力中的化合物，能刺激多巴胺分泌，助「性」提升愉悅感；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寒冷的冬天好慵懶，只想躲在被窩裡溫暖，連跟伴侶求歡都懶？好幸福泌尿科診所院長戴槐青指出，想要提升「性」致，可以做到這4招：像是保持身體溫暖多運動增加與伴侶親密接觸、並可以多吃促進性慾的食物，像是生蠔、蝦、巧克力、杏仁、核桃等。

戴槐青在臉書專頁「幸福神捕 滴水不漏 泌尿科 戴槐青醫師｜新北三重永和好幸福體系 總院長」發文表示，低溫會減少體內血液循環，影響荷爾蒙分泌，這些都可能讓性慾下降。

●保持身體溫暖：冷冷的天氣會讓身體「縮起來」，影響血液循環和整體活力。在家的話，就盡量保持室內溫暖，特別是臥室。然後可以一起與伴侶洗個熱水澡或泡溫泉，來促進血液循環，讓身體放鬆。當然，也要記得多穿舒適且保暖的衣物，比如貼身的羊毛衣或溫暖的襪子。

●吃能促進性慾的食物：冬天會建議不妨多補充一些有助「性」的食物：像是生蠔、蝦等富含鋅的海鮮，有助於促進荷爾蒙分泌。另外像是深色巧克力中的化合物，能刺激多巴胺分泌，提升愉悅感。然後是辣椒，辣椒含有辣椒素，能促進血液循環並提升性慾。還有像是杏仁、核桃等堅果類，富含健康脂肪，有助於荷爾蒙平衡。

醫師提到，蝦富含鋅，有助於促進荷爾蒙分泌，而辣椒含有辣椒素，能促進血液循環並提升性慾；圖為示意圖。（圖取自freepik）

醫師提到，蝦富含鋅，有助於促進荷爾蒙分泌，而辣椒含有辣椒素，能促進血液循環並提升性慾；圖為示意圖。（圖取自freepik）

●多運動：冬天運動不僅能提升體溫，還能刺激荷爾蒙的分泌，像是瑜伽或皮拉提斯，不僅能改善血液循環，還能增強骨盆底肌肉力量，進一步提升性愛品質。另外，天氣雖然真的很冷，但每天堅持快走或做一些簡單的有氧運動，也可以減少慵懶感並提高活力。

●增加親密接觸：在冬天，兩人可以利用更多時間待在室內，不妨增加肢體接觸，增加一些情趣。像是多抱抱或輕輕按摩對方，有助於放鬆並增進感情。現在手機平板很方便，也可以窩在被窩裡一起看電影，享受溫暖的時光，培養親密感。

戴槐青提醒，愛愛並不僅僅是肉體上的親密，更是情感與心理的交流。在冬天，不要因為性慾暫時低迷而感到沮喪或有壓力。可以更用心營造溫暖、浪漫的氛圍，專注於彼此的情感連結，這也能間接促進性慾的提升。

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