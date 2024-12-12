健康網》酪梨是減肥聖品？ 營養師：「吃錯」小心越吃越胖

營養師表示，酪梨其實不是水果！在營養學的角度來看，其屬於油脂類；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕酪梨有著「減肥聖品」的稱號，但不代表吃越多瘦越多！營養師吳映澄提醒，每100公克的酪梨熱量就有73-83大卡，脂肪更高達5.9-7.6公克，其屬油脂類而非水果，過量食用小心反變胖，建議小顆酪梨1天吃半顆就好，大顆的則建議吃1/4-1/6顆，且要記得少吃油炸食物，烹調時也要減少用油，以免過量攝取。

吳映澄在臉書專頁「吳映澄 營養師」發影片分享，酪梨其實不是水果！在營養學的角度來看，酪梨屬於油脂類，雖其為大家公認營養高、好油脂的食物來源，但不要小看它的脂肪含量，每100公克的酪梨熱量就有73-83大卡，脂肪更高達5.9-7.6公克，若當作水果吃，小心減肥不成反變胖。

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營養師提醒，當天吃了酪梨後，記得要少吃油炸食物，且烹調時也要減少用油；示意圖。（圖取自freepik）

那麼酪梨1天建議食用量為何呢？吳映澄建議，小顆的酪梨1天吃半顆就好，大顆的則建議吃1/4-1/6顆，尤其當天若吃了酪梨，記得少吃油炸食物，烹調時也要減少用油，以免過量攝取油脂。

酪梨挑選、保存有撇步，吳映澄提及，若想要馬上吃就要選熟度足夠、外皮呈現黑紫色的酪梨；若想多放幾天者就選綠皮。不過，要注意別把綠皮酪梨直接放冰箱，否則會一直無法成熟，記得先在室溫下放置3-4天，等它變成紫黑色、摸起來軟軟的再吃，熟了後也會比較好剝皮。

吳映澄說，保存沒吃完的酪梨相當簡單，只要將剩下的酪梨切塊，裝進盒子中放置冷凍，不僅保留營養素，還能避免過量食用。

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