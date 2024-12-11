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瓊瑤花葬陽明山》當雪花飄落如何翩然樂活？ 心理師曝3大關鍵

2024/12/11 20:12

瓊瑤4日辭世享壽86歲，今（11）日火化後進行花葬，長眠於陽明山臻善園。（資料照，健康網合成）

瓊瑤4日辭世享壽86歲，今（11）日火化後進行花葬，長眠於陽明山臻善園。（資料照，健康網合成）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一代言情女王瓊瑤4日辭世，享壽86歲，今（11）日火化後進行花葬，長眠於陽明山臻善園，其遺言提到「當雪花開始紛紛飄落...選擇翩然歸去。」讓人不勝唏噓！長輩面對老病死要如何樂活當下？諮商心理師林佳瑾指出有三大關鍵：生活獨立、行動獨立；擁有控制感；認識並且接受老化。

綜合媒體報導，作家瓊瑤4日在淡水家中輕生去世，今日火化，花葬於陽明山臻善園，在花葬儀式中，葬儀社人員與瓊瑤獨子陳中維將瓊瑤骨灰灑進指定洞裡，接著蓋上石板，家人三鞠躬並獻花。

由瓊瑤一手捧紅的女星林心如、俞小凡及御用女歌手李翊君也都前來獻花致意。曾演出《情深深雨濛濛》、《天上人間》的古巨基，雖本人沒到場，其經紀人代表來致哀，她表示，古巨基本來堅持今天到場，但無奈工作行程安排緊湊被勸退，無法搭飛機前來，他在心中遙送瓊瑤阿姨。

瓊瑤陽明山花葬，兒子將骨灰倒入。（記者陳奕全攝）

瓊瑤陽明山花葬，兒子將骨灰倒入。（記者陳奕全攝）

瓊瑤陽明山花葬，女星林心如獻花。（記者陳奕全攝）

瓊瑤陽明山花葬，女星林心如獻花。（記者陳奕全攝）

瓊瑤陽明山花葬，俞小凡、李翊君等人獻花。（記者陳奕全攝）

瓊瑤陽明山花葬，俞小凡、李翊君等人獻花。（記者陳奕全攝）

握3大關鍵 改善老年生活品質

心理師林佳瑾接受《美醫誌》採訪指出，亞洲傳統文化總認為年紀大了就要「頤養天年」、「子孫滿堂」，但在少子化、經濟壓力的影響下，這些觀念可能已經不再適用於現代社會。雖然錢很重要，但錢也不是全部，「心理需求」的滿足，才是無法衡量的。其實，老化也能過得獨立自主又快樂，以下三大關鍵，有助邁向幸福的老年生活：

1.生活獨立、行動獨立：擁有健康的身體、自在的空間以及經濟自由。

2.擁有控制感：在老化的過程中，會遇到許多生活上漸進式的失控問題，包含身體健康、心理及記憶力逐漸下降。因此不妨透過掌握日常微小的事物，拿回逐漸消失的控制感，例如自己決定要去哪裡、要穿什麼、要吃什麼等。

3.認識並且接受老化：生命就像似一顆水晶球，生命的歷程經過長年的滋養已孕育出許多美麗的結晶體，不能單看老化的外殼，應接受老化只是生命歷程的一部分，心理才會湧出力量繼續向前走。

在老化的過程中，會遇到許多生活上漸進式的失控問題，心理師林佳瑾建議，透過掌握日常微小的事物，拿回逐漸消失的控制感，如要穿什麼、吃什麼等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

在老化的過程中，會遇到許多生活上漸進式的失控問題，心理師林佳瑾建議，透過掌握日常微小的事物，拿回逐漸消失的控制感，如要穿什麼、吃什麼等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

多傾聽、運用資源 助長輩過得更好

然而面對長輩，家人到底該怎麼相處呢？林佳瑾提出以下4點建議：

●做一個好的傾聽者：多聆聽，不要剝奪長輩的話語權，並且開新的話題幫助長輩表達想法，進一步明白他的心思。

●協助長輩提升自主能力：提出多種選項供長輩選擇，幫助他取得控制感，做出自己想要的決定。

林佳瑾提醒，與長輩溝通要多聆聽，不要剝奪對方的話語權，進一步明白他的心思，並幫助他做出自己想要的決定；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

林佳瑾提醒，與長輩溝通要多聆聽，不要剝奪對方的話語權，進一步明白他的心思，並幫助他做出自己想要的決定；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

●協助長輩建立交誼圈：製造長輩與他人交流的機會，增加人際互動，創造日常的關係網絡，產生交誼圈，幫助長輩提升生命活力，創造生命意義。

●善用資源：運用可信賴的諮商資源，協助長輩改善心理憂鬱。如果有失智因擾，可以利用台灣失智症協會提供的諮詢服務，關懷專線：0800-474-580。

台灣人口老化，明年將步入超高齡社會，而老人長照悲劇也頻傳，林佳瑾提醒照顧者，「奉獻但不犠牲」是照護的宗旨，在協助長輩改善老年生活品質時，也需要時刻覺察自己的身心狀態，不能失去自我，在照顧他人的同時，也要照顧自己，建立緊密但保有自我喘息的空間，才能讓照護及陪伴之路走得更長遠。

☆有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線☆

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