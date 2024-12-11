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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》跑步不僅強化心肺！ 研究曝搭「1事」還能操出腹肌

2024/12/11 16:03

醫師引述研究指出，跑步不僅有助心肺功能，還可以訓練核心肌群，特別是對於內斜肌有明顯鍛鍊效果；情境照。（圖取自freepik）

醫師引述研究指出，跑步不僅有助心肺功能，還可以訓練核心肌群，特別是對於內斜肌有明顯鍛鍊效果；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕如果經常參與路跑、馬拉松等相關運動及賽事，不難發現許多跑者都有令人稱羨的腹部線條。醫師王思恒引述最新研究指出，跑步不僅有助心肺功能，還可以訓練核心肌群，特別是對於內斜肌有明顯鍛鍊效果。但想要擁有明顯的腹肌線條，不只要跑步，還得搭配飲食控制，才能讓肌肉線條清晰可見。

恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文表示，美國一項最新研究探討了跑者、一般運動者和不運動者的核心肌群差異。研究將參與者分成3組：

跑者：每週跑步超過32公里。

運動者：每週進行至少3次、每次30分鐘的運動，但跑步量不足20英里。

少運動者：每週運動少於3次或每次少於30分鐘。

結果顯示，跑者腹部的內斜肌（Internal Oblique）比其他兩組更厚，同時他們的側棒耐力測試也表現最佳，顯示出跑步對核心肌群特別是內斜肌的明顯鍛鍊效果。

速度達每小時10公里 內斜肌變活躍

王思恒解釋，跑步時，內斜肌是負責穩定脊椎和協助軀幹旋轉的重要角色。研究指出，跑步速度超過每小時10公里後，內斜肌的活躍程度大幅增加，成為主力工作肌肉。

想要腹肌還得飲控 控制體脂率

那光靠跑步能練出腹肌嗎？王思恒表示，雖然跑步對核心肌群的耐力提升有顯著效果，但想要擁有明顯的腹部肌肉線條，僅靠跑步還不夠。這是因為腹肌線條的呈現主要依賴於低體脂率，而低體脂率的關鍵在於飲食控制。只有將脂肪減少到一定程度，肌肉線條才能清晰可見。

雖然跑步有助鍛鍊腹肌，不過醫師強調，想要擁有明顯的腹肌線條，還得搭配飲食控制，才能讓肌肉線條清晰可見；情境照。（圖取自shutterstock）

雖然跑步有助鍛鍊腹肌，不過醫師強調，想要擁有明顯的腹肌線條，還得搭配飲食控制，才能讓肌肉線條清晰可見；情境照。（圖取自shutterstock）

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