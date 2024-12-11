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林照雄離世》女兒談父親有糖尿病 國健署談預防法則
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕演員林姿佑今（11）日在FB談到資深藝人林照雄近日於醫院離世，享壽85歲。林姿佑曾提到自己有糖尿病家族病史。林姿佑過去曾在電視節目上說明，父親有糖尿病。國健署表示，血糖控制不良可能引發視網膜病變、心血管與腎臟之病變，並給糖尿病友5項控糖方式，加上定期檢查，便能延緩併發症發生。
衛福部國健署表示，為預防糖尿病及避免血糖控制不良造成的大小血管病變、視網膜病變、心血管疾病、腎臟病變，進而造成後續失明、腦中風、末期腎病變等併發症的發生，國民健康署提醒，民眾若被診斷出糖尿病，一定要及早就醫，掌握5個控糖原則並定期檢查，就能預防糖尿病與延緩嚴重併發症的發生。
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●血糖監測：定期正確的量測血糖，確保血糖在正常控制範圍內。
●健康飲食：均衡飲食為主，並遵守少油、少鹽、少糖及高纖飲食原則。
●規律運動：維持每次30分鐘，每週150分鐘的身體活動。
●控制體重：肥胖與血糖異常有關，在營養師或衛教師指導下，做好體重管理。
●規律服藥：依照醫囑按時規律服藥，不可任意增減藥量或自行停止服藥。
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