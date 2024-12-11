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健康 > 名人健康事

林照雄離世》死因呼吸衰竭 醫：空污釀肺病惡化恐奪命

2024/12/11 15:00

資深演員林照雄辭世，享年85歲。（圖擷取自林姿佑粉絲團臉書）

資深演員林照雄辭世，享年85歲。（圖擷取自林姿佑粉絲團臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕資深演員林照雄曾以《濟公》走紅，因呼吸衰竭於12月8日晚上辭世，享壽85歲。胸腔內科醫師醫師蘇一峰於臉書發文表示，最近天氣冷空氣污染嚴重，很多有慢性病的病人容易肺炎感染呼吸衰竭，並有許多肺病惡化發作，呼吸道疾病儼然成為台灣國病，「空氣差看不見但是會奪走人命」，提醒國人重視空污問題。

3招防空污 戴口罩、規律作息很重要

降低空污對身體的危害，民眾可隨時注意環保署空氣品質監測網訊息，國民健康署針對空氣品質不良情形，提供民眾以下3招自我保護策略：

●建議外出可戴口罩，由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，以減少細懸浮微粒（PM2.5）之暴露（口罩應儘可能與臉部密合）。

●應減少在戶外活動時間，或改變運動型態避開交通高峰時段及路段，尤其是老人及兒童，或慢性呼吸道疾病患者。

●生活作息規律，多運用大眾運輸工具、自行車及步行，適當運動，維持身體健康狀態。

預防空污，國健署建議外出可戴口罩，由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，以減少細懸浮微粒（PM2.5）之暴露；情境照。（資料照）

預防空污，國健署建議外出可戴口罩，由戶外進入室內時，記得洗手洗臉、清潔鼻腔，並適當關閉門窗，以減少細懸浮微粒（PM2.5）之暴露；情境照。（資料照）

6式降低PM2.5排放

國健署也建議可從日常生活中儘量減少耗能行為以降低PM2.5排放，並從日常生活中的食、衣、住、行、育、樂等6式做起：

●食：多選擇水煮、清蒸方式烹調的食物，可以減少PM2.5暴露，烹煮時應開啟抽油煙機；少吃燒烤食物。

●衣：多選擇天然纖維材料或環保衣物；少穿石化原料製成之化學合成纖維衣物。

●住：多綠化環境、節約用電；少吸菸。

●行：多搭乘公共運輸工具或騎腳踏車、健走；少汽機車廢氣排放及消耗能源。

●育：多瞭解空氣污染及自我防護知識；少紙張浪費，可使用再生紙或電子化。

●樂：多參與環保活動、宣導環保祭拜方式；少焚香、燒紙錢，可減量、集中焚燒並使用環保炮竹。

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