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健康網》全台凍成「冰番薯」！ 台電提醒電暖器使用3原則
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕超強冷氣團報到！全台明（12）日起開始階梯式降溫，預估14日至16日清晨，部分平地將降至10度以下。台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文提醒，天氣轉冷，使用電暖器的頻率變高，使用時謹記與易燃物保持1公尺以上距離、使用獨立插座，並於睡前或不用時關閉電源，取暖抗寒更安全！
●周圍保持1公尺以上距離：開電暖器取暖時，別忘了多留意擺放位置，一定要與周圍寢具、衣物、沙發、窗簾等易燃物，保持1公尺以上的安全距離，也不可用電暖器烘乾衣物或棉被，並避免睡覺時電暖器靠床太近，以防棉被接觸到電暖器，導致引燃起火。
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●使用獨立插座：電暖器消耗的電功率較大，通常都屬高功率家電，應使用獨立插座，避免用延長線，或與其他家電共用插座。
●記得定時或入睡前關閉電源：電暖器暖暖的超舒服，但使用時機也要多注意！建議入睡前或不用時就關閉電源拔插頭，避免熟睡後，電暖器仍持續加溫或長時間運轉，造成危險。
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