豐原醫院「做四月日」收涎 為病嬰祈福平安成長

豐原醫院為金小弟「做四月日」，以祝福他可以脫離呼吸器，康復出院。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕金小弟一出生就被診斷出心室中隔缺損，在中國醫藥大學附設醫院一路接受心臟手術、氣管切開手術及多次急救，經歷多次生命垂危時刻，快4個月大時轉至豐原醫院小兒加護病房接受照護，豐原醫院兒科、護理、呼吸治療、復健、營養等專業團隊日夜守護，歷經20天，金小弟終於可以短暫脫離呼吸器出院，院方特別為他「做四月日」收涎，期望寶寶身體健康成長和停止流口水。

金小弟在豐原醫院醫護團隊照顧下終於可以暫時移除呼吸器，出院前夕，兒科團隊主動幫這位為生命奮戰的小英雄舉辦「做四月日」收涎儀式。

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院方表示，「做四月日」是指在嬰兒滿四個月時舉行收涎的傳統習俗，主要期望寶寶身體健康成長和停止流口水。這不僅是一種傳統習俗，更是對生命的祈福。

過程中，爸爸將金小弟抱在懷中，感受生命力與溫暖，這令人感動的時刻，將成為他們最珍貴的回憶。小兒加護病房護理長吳嘉玲說，我們不只是醫療工作者，更像是孩子們的第二個媽媽。在照顧過程除了疾病專業照護外，還有心理及家庭支持關懷，這樣才能真正做到換位思考、視病猶親。

兒科主任馬志豪則表示，豐原醫院期望提供大台中山城最佳的醫療照護，兒科的初衷，就是守護每一個生命，讓每一個孩子都能平安健康成長。這不僅是一個醫療故事，更是生命堅毅的頌歌。

金小弟在父親懷裡感受「做四月日」收涎儀式。（豐原醫院提供）

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