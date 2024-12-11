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健康網》喝酒暖身反害失溫！ 營養師曝6發熱食物：綠茶上榜
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕入冬最強冷空氣報到！明（12）日起階梯式降溫，東北季風及冷氣團接力報到，預估14日至16日清晨，部分平地將降至10度以下。好食課營養師Anna李宜樺提醒，天冷千萬別喝酒暖身，雖酒精能暫時感覺「變熱」，但同時也會增加體表散熱，若沒做好保暖，當心反而更容易失溫！建議透過大蒜、生薑、高蛋白食物、綠茶、薑黃或肉桂，溫暖過冬！
為何多數人有「喝酒暖身」之錯誤觀念？李宜樺在臉書粉專「好食課」發文表示，以前電影常演困在高山的男女主角為了取暖而喝酒，或是看到俄羅斯人靠喝伏特加來禦寒，所以「喝酒能暖身」逐漸被大家當成「常識」，但其實是個錯誤迷思！酒精雖會讓心跳加快、讓皮膚血管擴張，而暫時感覺「身體變熱」，但同時也會增加體表散熱，若未做好保暖，當心反而更容易失溫。
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那麼，冬天到底該怎麼暖身呢？李宜樺整理6樣真正有效的「發熱食物」，讓你從內而外暖起來：
●大蒜：食用大蒜可活化棕色脂肪、促進新陳代謝，幫助身體產熱，讓人不再手腳冰冷。
●生薑：薑醇跟薑酚可促進血液循環，提高新陳代謝，因此真的想熱身體，不如喝杯薑茶比較實在。
●高蛋白食物：蛋白質為3大營養素中產熱效應最高的，通常像牛肉、海鮮、內臟類的食材也同時含有豐富的維生素B12與鐵質，可幫助促進血液循環，讓身體產生更多熱量。
●綠茶：兒茶素可增加脂肪氧化並促進熱量消耗，驅寒又健康。
●薑黃：薑黃活化甲狀腺功能，增加產熱以禦寒。
●肉桂：肉桂醛可幫助促血液循環，可於冬日料理中加一點，味道暖心又暖身。
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