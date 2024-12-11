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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

運動能有效降低心房顫動風險 最新研究數據解析

2024/12/11 11:54

心臟健康新發現，運動是對抗心房顫動的關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

心臟健康新發現，運動是對抗心房顫動的關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）的最新研究顯示，每週只要多運動一小時，就能降低11%的心房顫動風險。此外，每週運動2.5到5小時的人，風險更能大幅降低60%！

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，這項研究分析了超過6000人的Fitbit（一種穿戴式活動追蹤器）數據，發現即使是中等強度的活動，例如快走，都有助於降低心律不整的發生率。

心房顫動（Atrial Fibrillation, AFib）是一種常見的心律不整，心臟上方的兩個心房會快速且不規則地跳動。如果不治療，可能導致中風、心臟衰竭等嚴重後果。過去，這類研究大多依靠參與者自行回報運動量，準確性令人存疑。這次，研究團隊利用Fitbit等穿戴式活動追蹤器，客觀記錄參與者的活動數據，讓研究結果更具說服力。

研究發現，每週運動量越高，罹患心房顫動的風險就越低。值得注意的是，即使只是中等強度的運動，例如快走、打掃家裡、游泳或慢跑，都能有效降低風險。

美國心臟協會建議每週至少運動2.5到5小時。研究證實，達到這個標準的參與者，心房顫動風險降低了60%。如果每週運動超過5小時，降幅更提升至65%。

預防心臟疾病，不必追求劇烈運動。研究資深作者、預防心臟病學專家赫弗倫醫師（Sean Heffron）指出，規律的適度運動就能有效提升心臟健康。本研究以一年為期追蹤使用者日常活動數據，更能準確反映運動習慣，提升研究的可信度，與以往僅追蹤一週的研究所得出的結論不同。

本研究數據來自美國國立衛生研究院（NIH）的「All of Us」計畫，該計畫特別納入過往研究較少涵蓋的族群，以提升研究的多元性。研究團隊分析了6086位使用穿戴式裝置的參與者，追蹤其一年內的活動數據，並持續觀察五年，以確認心房顫動的發生率，同時也考慮了年齡、性別和高血壓等相關因素。

研究主要作者巴魯阿博士（Souptik Barua）強調，此研究證明穿戴式裝置有助於更精確地評估長期運動對健康的影響。未來研究將探討不同運動時段的影響，並致力於提升研究樣本的多元性，以彌補本次研究中受試者以高學歷白人女性佔多數的限制。

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