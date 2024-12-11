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林照雄離世》生前患「糖尿病酮酸中毒」 食藥署：注意4症狀
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕女星林姿佑家族有糖尿病史，年初曾在年代電視《聚焦2.0》表示父親、資深藝人林照雄健康亮紅燈，送醫發現「酮酸中毒」確診糖尿病。不料，今（11）日林姿佑卻在臉書表示，「家父於12月8日下午7點16分，在家人陪伴下自然安詳辭世，享年85歲。」食藥署提醒，酮酸中毒是個致命糖尿病併發症！當感到噁心、排尿量增、呼吸急促，甚至昏迷時，恐為身體酮酸濃度過高，應立即就醫。
1945年3月19日出生的林照雄，生前拍過不少本土電視劇，包括《意難忘》、《台灣靈異事件》、《再生緣》、《一代女皇》、《濟公》等電視劇。
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林姿佑在臉書表示，父親追悼會將於12月17日於台北市第二殯儀館舉辦，「我這輩子最大的靠山幻化另一種方式守護我，從小帶我南征北討，教我遇事冷靜臨危不亂、想辦法，帶著我學東西、修東西，一步一步教導我解決事情的能力，受用無窮讓我的人生每個階段都豐富多元。」
林姿佑說，「我爸看起來很兇其實他不喝酒不應酬，還喜歡背著我媽偷吃東西，是孫子的大玩偶，你這一生燦爛、豐富、圓滿，我永遠是你最疼愛的女兒。」
胰島素不足 糖分無法進入細胞
食藥署於臉書粉專「藥博士 正藥說」發文說明，糖尿病所引發的酮酸中毒，通常是因體內胰島素不足，使得血中的糖分無法進入細胞，細胞在缺乏養分的狀況下，會進行無氧呼吸來獲得能量，但這也使得體內酮酸大量增加。
食藥署進一步解釋，當酮酸的濃度過高時，將使人感覺噁心想吐、排尿量增加、呼吸急促、嚴重者甚至會昏迷，這類患者通常患有非常嚴重的高血糖，因此做好血糖控制非常重要。
食藥署提及，近年來，發現SGLT2抑制劑這類口服血糖藥，可能導致病人在血糖不高的狀況下發生酮酸中毒，特別是在病人無法正常飲食的狀況下。目前推測由於SGLT2抑制劑，是透過直接將糖分從尿中排出，而不是促進細胞吸收血糖，因此當細胞需要能量卻糖分不足時．只好再次啟動無氧呼吸。不過，也特別提醒，不要因為擔心藥品副作用而疏忽血糖控制，若懷疑自己有酮酸中毒的狀況，應立即就醫尋求協助。
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