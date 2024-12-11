林照雄離世》生前患「糖尿病酮酸中毒」 食藥署：注意4症狀

林姿佑（左）在臉書表示，林照雄（右）於12月8日下午7點16分，在家人陪伴下自然安詳辭世，享年85歲。（圖擷取自林姿佑臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女星林姿佑家族有糖尿病史，年初曾在年代電視《聚焦2.0》表示父親、資深藝人林照雄健康亮紅燈，送醫發現「酮酸中毒」確診糖尿病。不料，今（11）日林姿佑卻在臉書表示，「家父於12月8日下午7點16分，在家人陪伴下自然安詳辭世，享年85歲。」食藥署提醒，酮酸中毒是個致命糖尿病併發症！​當感到噁心、​排尿量增、呼吸急促，甚至昏迷時​，恐為身體酮酸濃度過高，應立即就醫。

1945年3月19日出生的林照雄，生前拍過不少本土電視劇，包括《意難忘》、《台灣靈異事件》、《再生緣》、《一代女皇》、《濟公》等電視劇。

請繼續往下閱讀...

林姿佑在臉書表示，父親追悼會將於12月17日於台北市第二殯儀館舉辦，「我這輩子最大的靠山幻化另一種方式守護我，從小帶我南征北討，教我遇事冷靜臨危不亂、想辦法，帶著我學東西、修東西，一步一步教導我解決事情的能力，受用無窮讓我的人生每個階段都豐富多元。」

林姿佑說，「我爸看起來很兇其實他不喝酒不應酬，還喜歡背著我媽偷吃東西，是孫子的大玩偶，你這一生燦爛、豐富、圓滿，我永遠是你最疼愛的女兒。」

食藥署表示，酮酸中毒是一種致命的糖尿病併發症，這類患者通常患有非常嚴重的高血糖，​務必做好血糖控制；圖為情境照。（圖取自freepik）

胰島素不足 糖分無法進入細胞

食藥署於臉書粉專「藥博士 正藥說」發文說明，糖尿病所引發的酮酸中毒，​通常是因體內胰島素不足，​使得血中的糖分無法進入細胞，​細胞在缺乏養分的狀況下，​會進行無氧呼吸來獲得能量​，但這也使得體內酮酸大量增加​。

食藥署進一步解釋，當酮酸的濃度過高時，​將使人感覺​噁心想吐、​排尿量增加​、呼吸急促​、嚴重者甚至會昏迷​，這類患者通常患有非常嚴重的高血糖，​因此做好血糖控制非常重要。​

​食藥署提及，近年來，發現SGLT2抑制劑這類口服血糖藥，​可能導致病人在血糖不高的狀況下發生酮酸中毒，​特別是在病人無法正常飲食的狀況下。​目前推測由於SGLT2抑制劑，​是透過直接將糖分從尿中排出​，而不是促進細胞吸收血糖​，因此當細胞需要能量卻糖分不足時．​只好再次啟動無氧呼吸。​不過，也特別提醒，不要因為擔心藥品副作用而疏忽血糖控制​，若懷疑自己有酮酸中毒的狀況，​應立即就醫尋求協助。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法