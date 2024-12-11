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意識混亂疑似失智症 醫揪出「慢性硬腦膜下腔出血」病症
〔記者丁偉杰／嘉義報導〕一位82歲邱姓阿公最近因脊椎退化手術入住台中榮總嘉義分院，其間他意識混亂，家屬以為是失智症造成，經進安排腦部電腦斷層檢查，發現腦部發生「慢性硬腦膜下腔出血」導致上述情形，經手術處理，邱姓阿公已恢復原先生活狀態。事後邱姓阿公對於人、時、地也能開始清楚描述，才知道之前他曾走路跌倒，不小心撞到頭，而造成慢性硬腦膜下腔出血症狀。
中榮嘉義分院神經外科主任醫師蔡孟洋說，當長輩出現頭痛、嘔吐、食慾變差、視力模糊、單側肢體乏力、步履不穩、頭暈失衡等徵象或記憶力喪失、步態緩慢、尿失禁，也許有失眠、日夜顛倒、精神異常表現，而被認為有失智症、思覺失調症或疑似中風。
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更嚴重情況會出現意識不清、嗜睡、昏迷，讓人懷疑有急性顱內出血問題，其實也很有可能是發生慢性硬腦膜下腔出血，發生時間超過三週，導致腦部積瘀血塊或血水，造成上述情形。
蔡孟洋說，慢性硬腦膜下腔出血問題，經頭部電腦斷層掃描就能分辨，在評估問診過程中，能夠問出有頭部外傷病史的比例不高，大約占1/2或1/3左右，這是因為大多這類患者本身都有大腦退化記憶缺損，或是距離受傷日期已有一段時間，患者早已不記得。
或因顱內壓升高，使得大腦回憶不起先前頭部受傷的病史；另外也有可能是因為當時頭部外傷情況輕微，讓患者不在意，忘記過往有頭部外傷經歷。
蔡孟洋表示，慢性硬腦膜下腔出血的問題發生在年長者身上，很容易被誤診或延遲診斷，原因主要為臨床症狀是多樣性，因此常被診斷失智症或其它的神經內科或精神科疾病，加上年者若因步態不穩，無人注意而跌倒且未被發現，而造成頭部外傷，若能經由早期診斷，再加上手術治療，預後成效良好；然而若被延誤診斷，則有可能會造成嚴重的神經損傷，甚至死亡。
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