40歲女臉冒紅疹皮膚粗 醫：不當習慣加重蠕形蟎蟲症

吳家華醫師提醒，蠕形蟎蟲症以毛孔粗大伴隨粗糙脫屑的「毛孔性糠疹」最常見，若誤用藥物加速惡化，應盡早就醫。（台北醫院提供）

〔記者董冠怡／新北報導〕40歲姜小姐臉部長期出現紅疹、皮膚粗糙，原本以為只是過敏，未料近一年來，臉上出現紅斑和脫屑，加強保濕、塗抹藥膏改善不見成效，鼻翼、臉頰處情況反倒越來越嚴重，就醫檢查才知確診蠕形蟎蟲症，經使用醫師開立的處方藥，以及調整作息、清潔習慣，終於逐漸改善，讓膚況重新回到穩定狀態。

衛生福利部台北醫院皮膚科醫師吳家華表示，姜小姐工作壓力大、長期熬夜、作息紊亂，加上長期反覆使用類固醇藥膏，破壞皮膚屏障，造成蠕形蟎蟲增生，顯微檢查顯示臉部皮膚泛紅處蠕形蟎蟲密度增加，改用抗蠕形蟎蟲藥物治療、調整生活作息和清潔護膚習慣，減少蠕形蟎蟲數量，症狀終於逐漸好轉。

請繼續往下閱讀...

吳家華解釋，人體本身不帶有蠕形蟎蟲，多數是和他人接觸而得，當蠕形蟎蟲共生於人體皮膚後，會存在於皮膚的毛囊及皮脂腺中，尤其是臉部、頭部皮膚，利用人類的皮脂生存，正常情況時會與皮膚達成平衡關係，不過，若是皮膚環境改變、不當清潔與保養、免疫力失調、長期使用類固醇或免疫抑制劑，都會破壞平衡機制，進而造成蠕形蟎蟲增生，引發皮膚發炎等症狀。

吳家華說明，蠕形蟎蟲症可能引發毛孔粗大伴隨粗糙脫屑、紅斑、丘疹、膿皰及皮膚敏感、濕疹樣變化，還會有搔癢、灼熱感，其中以毛孔粗大伴隨粗糙脫屑的毛孔性糠疹最常見，皮膚會有砂紙、橘皮樣的變化，部分症狀容易被誤以為是毛囊炎、濕疹，自行使用一般藥膏不僅無法殺死蠕形蟎蟲，反而恐使症狀惡化，建議出現相關狀況時，盡早就醫。

她也提醒，類固醇藥膏是醫師依據病人病症與嚴重程度所開立，若亂塗別人的藥膏，或是使用家中久放的類固醇藥膏，不適合的話可能適得其反，加重泛紅、肌膚脆弱、症狀惡化，反倒更難治癒，應先諮詢醫師再使用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法