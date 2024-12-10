健康網》「4面膜」你了解嗎？ 食藥署：敷10-15分鐘最好

食藥署說，有4種常見的面膜：貼片式面膜、敷面粉、敷面霜，及剝除式面膜；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕冬季皮膚好乾燥，想要天天敷面膜，讓臉蛋水噹噹。食藥署於臉書粉專「TFDA 化粧品安全使用」發文整理出4種常見的面膜，有貼片式面膜、敷面粉、敷面霜，及剝除式面膜。敷面粉及敷面霜都有去油效果，而剝除式面膜對皮膚傷害較大。另外，記得要看清楚產品的使用方式，建議敷面膜的時間，在10-15分鐘之間。

貼片式面膜

常見成分：水、保濕劑、增稠劑、防腐劑等。

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使用方式：將臉部清洗乾淨，將面膜從袋子取出，敷在臉上的時間大約10-15分鐘。

敷面粉

功效：主要是由粉體所組成的，大多具有清潔皮膚及收斂作用，又因粉體吸收而有去油效果。

常見成分：粉體有氧化鋅、高嶺土、海泥、或矽藻土等。

使用方式：為依比例與水混合使用，10-15分鐘後以清水沖洗。

食藥署說，敷面霜主要是由乳霜體所組成的，具有清潔皮膚及收斂作用，又因粉體吸收而有去油效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

敷面霜

功效：主要是由乳霜體所組成的，具有清潔皮膚及收斂作用，又因粉體吸收而有去油效果。

常見成分：粉體有氧化鋅、高嶺士、膨潤土、海泥、或矽藻土等。

使用方式：產品直接塗抹使用，10-15分鐘後以清水沖洗。

剝除式面膜

功效：多半用來清除角質和拔去粉刺，如果卸除時大力拉扯，對皮膚傷害力較大。

常見成分：主要成分為PVP、PVA等聚合高分子膠。

使用方式：敷面劑乾燥後，會在臉上形成一層，與皮膚解密接合的薄膜，必須經由撕剝的方式去除。

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