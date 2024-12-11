健康網》天冷熱飲這樣喝不發福 首選無咖啡因茶包

營養師指出，其實天冷反而是更容易控制的季節，均衡飲食熱量赤字最重要，會讓人想吃東西的一大原因是身體不暖和；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕如果你覺得冬天好吃的誘惑太多，又是熱飲又是火鍋、薑母鴨，想要減重根本難上加難，營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」表示，這種想法「大錯特錯」，其實天冷反而是更容易控制的季節，均衡飲食熱量赤字最重要，會讓人想吃東西的一大原因是身體不暖和，冷冷的天氣裡泡杯無咖啡因的玄米茶，不僅能暖身熱量還低。

冬天暖身輕鬆瘦撇步

●準備無咖啡因茶包：冬天想喝熱的，可以準備玄米茶、康福茶，不只可以暖身子熱量還很低。

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營養師表示，冷冷的天氣裡泡杯無咖啡因的玄米茶，不僅能暖身熱量還低；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

●找室內運動場地：許多人到東西就不想在外頭運動，可以選擇在家超慢跑或到健身房運動

●適時泡澡：幫助增加血液循環，提升新陳代謝，可輔助減重。

●正餐一定要吃飽：一年四季減脂不二法門，選對食物加上調整進食順序，想發福都難。

●善用辛香料：烹調時加入少許辣椒、生薑，不僅暖身體還可輔助提升新陳代謝。

●注意食補頻率：薑母鴨、燒酒雞、羊肉爐、麻油雞等食補是冬天大家熱愛的選項，要特別注意食材選擇與進補頻率。

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