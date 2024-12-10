健康網》「消化酵素」無助於減肥！ 營養師：3類人需補充

李婉萍說，對於高齡長者，或有消化障礙、營養吸收不良的族群來說，在日常飲食中添加消化酶補充劑，可能有助改善病症；圖為情境照。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕酵素可以減重或解決便秘、消化不良的問題嗎？營養師李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文表示，一般身體健康者，不太需要常態補充消化酵素；但對於高齡長者，或有消化障礙、營養吸收不良的族群來說，可能有助於改善症狀。雖然消化酵素有助於分解食物，但並不代表它能幫忙減掉多餘的體重；甚至有文獻指出，服用後反會讓體重增加。

缺乏原因與症狀

李婉萍指出，消化酵素自然分泌的機能，會因為環境污染、年齡增長、壓力，或睡眠等因素而下降；罹患腸胃疾病，及進行相關手術的人，也容易會減少消化酵素分泌。最常見的症狀有：脹氣、腹脹、噁心、腹痛、腹瀉、食物不耐症，或因營養吸收不良，導致體重減輕。

請繼續往下閱讀...

需補充的族群

李婉萍提到，一般身體健康者，不太需要常態補充消化酵素，偶爾大魚大肉飽餐一頓，或有腸胃不適時可考慮服用，應能緩解當下症狀。但對於高齡長者，或有消化障礙、營養吸收不良的族群來說，在日常飲食中添加消化酶補充劑，可能有助改善病症。

李婉萍提到，在目前的相關研究中，大多數的結論都認為，服用酵素補充劑無法帶來減肥好處，甚至有文獻指出，服用後反會讓體重增加；圖為情境照。（圖取自freepik）

●發炎性腸道疾病患者，如克隆氏症、潰瘍性結腸炎。

●患有大腸激躁症、乳糖不耐症的人。

●罹患慢性胰腺炎，或是胰臟癌病人（因切除胰臟，以致胰腺無法分泌消化酶）。

關於酵素與減肥

李婉萍提到，在目前的相關研究中，大多數的結論都認為，服用酵素補充劑無法帶來減肥好處，甚至有文獻指出，服用後反會讓體重增加。無論如何，關於酵素補充品對體重控制的影響，還需要更多的研究證實。

她說，相反地，抑制某些消化酶的作用，可能有助減肥。像是減肥藥物「胰脂酶抑制劑」，即是用來減少腸胃道分解、吸收脂肪，以達到減重效果；但也可能帶來消化方面的副作用。若想透過藥物減肥，千萬不可自己亂買亂吃，務必由專業醫師開立。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法