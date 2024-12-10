40多歲男越南探親染麻疹 疾管署籲留意東南亞疫情風險

疾管署今日公布新增1例麻疹境外移入確定病例，為中部40多歲男性，曾至越南探親，返台後同日出現發燒、鼻炎、喉嚨痛等症狀。（疾管署提供）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部疾管署今日說明最新疫情，並公佈1例境外移入麻疹個案，為中部40多歲男性，11月中下旬前往越南探親染疫。疾管署呼籲，目前國際間的麻疹疫情延續，尤其東南亞地區疫情尚未完全下降，民眾若前往相關國家、地區，務必注意防護措施。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，今年上半年麻疹疫情驟升，目前國際間的疫情相當延續，雖下半年稍有緩解，但東南亞疫情仍未完全下降，泰國每月仍有千餘例新增個案、明顯高於往年，越南胡志明市每週個案達300餘例，且疫情擴散至鄰近省份，馬來西亞、菲律賓等疫情也較往年嚴峻。

疾管署防疫醫師林詠青則說明，疾管署今日公布新增1例麻疹境外移入確定病例，為中部40多歲男性，有糖尿病史、沒有麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合（MMR）疫苗接種紀錄，11月12日至12月1日期間至越南探親，返台後同日出現發燒、鼻炎、喉嚨痛等症狀，收治於一般病房。

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林詠青說，醫師懷疑個案感染傳染性疾病，但登革熱、流感、新冠快篩皆屬陰性，直到個案手臂12月5日起出疹，經血液檢驗發現麻疹抗體陽性，轉入隔離病房繼續治療，經PCR檢驗確診麻疹，並研判為越南感染的境外移入個案，隔離至12月10日後轉出隔離病房。

此外，林詠青指出，目前已掌握接觸者計81人，其中個案同住家人4人、就醫接觸者49人、航空器接觸者28人，但相關接觸者都沒有疑似症狀出現，本案預計持續監測至12月27日。

林詠青指出，目前已掌握接觸者計81人，其中個案同住家人4人、就醫接觸者49人、航空器接觸者28人，但相關接觸者都沒有疑似症狀出現。（疾管署提供）

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