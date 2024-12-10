女子打「少女針」、「精靈針」微整形 釀視網膜中風永久傷害

台中李姓女子接受俗稱「少女針」、「精靈針」微整形，卻造成視網膜中風、青光眼，視力永久無法恢復的重傷害；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

首次上稿 12/10 16:14

更新時間 12/10 18:15

〔記者陳建志／台中報導〕桃園市一名陳姓醫師，3年前到台中替李姓女子施打俗稱「少女針」、「精靈針」在眉毛上、眉心微整形，卻造成李女右眼灼熱視網膜中風、青光眼，視力永久無法恢復的重傷害；檢方認為，陳男未告知風險，又違反仿單警告，被依過失重傷害罪嫌起訴。

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台中地檢起訴指出，陳姓醫師是西醫一般科醫師，是桃園一家醫美診所醫師，2021年6月卻到台中西屯區一家非衛生局核准設立的時尚美學生醫公司，替一名李姓女子進行臉部微整形。

檢方調查，陳男替李女施打俗稱「少女針」的洢蓮絲植入劑和俗稱「精靈針」的艾麗斯皮下填補劑，卻疏於未注意，未事先告知李女2種針劑都可能產生失明的風險，且根據艾麗斯皮下填補劑仿單警告及注意事項中「強烈建議不可使用於眼窩四周、較薄的皮膚組織和可能注入血管的部位」。

而洢蓮絲植入劑警告事項也包括「只適用皮下或深皮下注射，應特別小心避免注射進入血管」；陳男卻將1劑洢蓮絲植入劑打在李女兩側眉毛上方凹陷處，將1劑艾麗斯皮下填補劑打在眉心，也未確認針劑是否施打到血管，就直接推針注入血管。

造成李女右眼灼熱及刺痛感，陳男雖立即給予類固醇藥物治療並送醫，仍因右眼中心視網膜靜脈阻塞、右眼青光眼及視野缺損，釀成視力永久無法恢復的重傷害。

陳姓醫師在檢警調查時則辯稱，併發症和風險李女事先完全知情，施打在李女指定的眉弓骨脊上，有做額頭腫脹麻醉，是最安全標準的美容注射，且全程使用鈍針，回抽沒血確認沒有刺破血管。

但檢方根據李女證詞、診斷證明，及相關醫美產品仿單資訊，還有衛福部醫事審議委員會鑑定書等，認定陳男過失明確，依過失重傷害罪嫌將他起訴。

陳姓醫師幫李姓女子打「少女針」、「精靈針」，卻釀成她視網膜中風、青光眼，台中地檢署依過失重傷害罪嫌將他起訴。（記者陳建志攝）

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