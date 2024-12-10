憂「腰只歹」須洗腎？ 醫推4腎力密碼與方程式評估風險

郭綜合醫院腎臟內科醫師姜林文祺指掌握4個腎力密碼與腎衰竭風險方程式，可評估腎病患者的洗腎風險。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕60歲江女士痛風反覆發作、有高血壓但控制不佳，因工作與痛風發作相關肌肉骨骼痠痛長期接受肌肉或靜脈止痛藥治療。之前檢驗顯示腎功能持續異常並有中度白蛋白尿就醫，診斷為第三級後期慢性腎臟病、5年洗腎風險評估有9%。經積極腎臟保護藥物治療與醫院慢性腎病照護單位照顧1年，腎絲球過濾率維持穩定；5年洗腎風險則降到2.02%。

「醫生，我腎功能指數這麼糟，會不會要洗腎、沒辦法治療？」郭綜合醫院腎臟內科醫師姜林文祺指出，上面對話常出現在腎臟科門診，其實末期腎臟病與其他慢性病一樣，只要在前期時早期診斷與治療就能翻轉嚴重度；而第三級後期慢性腎臟病就扮演重要角色。

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據台灣研究資料，18歲以上成人慢性腎臟病盛行率約12%（200萬人），而第三級後期慢性腎臟病是1.8%（約30萬人）。姜林文祺說，想了解自己腎功能狀況，有4個腎力密碼包括：年齡、性別、腎絲球過濾率與尿中白蛋白與肌酸酐比值。利用後兩者可評估慢性腎病嚴重度；利用4個腎力密碼與腎衰竭風險方程式可評估出洗腎風險。

利用腎力密碼中的白蛋白尿與腎絲球過濾率指標，可作為了解腎病患者洗腎風險的方程式依據。（橘色是高風險，紅色是非常高風險）。（郭綜合醫院提供）

姜林文祺表示，第三級後期慢性腎病照護3大面向，包括良好生活型態、積極使用腎臟保護藥物與併發症理想治療。首先可與營養師討論合適飲食（要注意蛋白質、鈉鉀磷元素的攝取），在心肺功能許可下進行規律中低強度運動（如每週至少健走150分鐘）、戒菸，維持正常身體質量指數（正常在18.5~24kg/㎡）。

其次是腎臟保護藥物的積極使用，3是如有高血壓，居家量測收縮壓宜控制在低於130mmHg；糖尿病糖化血色素控制在7%；有高血脂者低密度膽固醇≤70～100mg/dL；有痛風，尿酸宜<6mg/dL；有腎性貧血，血紅素>9g/dL；有腎骨病變，血鈣與血磷要維持正常；有腎絲球腎炎，即早做腎臟切片。隨著資訊進步與大數據分析進展，可提早診斷並評估洗腎風險，郭醫有慢性腎臟病照護單位提供全面性照護，幫腎病患者迎向「腎利」人生。

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