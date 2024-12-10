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5天大新生兒染腸病毒重症 疾管署估1月中下旬脫離流行期

2024/12/10 14:45

疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒家庭更要注意個人衛生，成人外出或工作返家後，務必更衣、洗手再接觸嬰幼兒；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒家庭更要注意個人衛生，成人外出或工作返家後，務必更衣、洗手再接觸嬰幼兒；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕腸病毒疫情持續延燒，衛福部疾管署今日說明最新疫情指出，上週新增1例5天大的新生兒腸病毒重症個案，就醫後確認感染克沙奇病毒B3併發重症，治療後症狀改善、已經出院。疾管署副署長曾淑慧說，腸病毒疫情已有下降趨勢、預估1月中下旬脫離流行期，此前民眾仍不可掉以輕心。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，上週腸病毒門急診就診計21,911人次，較前一週的27,147人次下降19.3%，但疫情仍處於相對高點，另新增1例腸病毒重症病例，為北部未滿1個月新生兒，感染克沙奇B3，今年累計8例腸病毒感染併發重症病例，其中6例都是未滿1歲孩童。

疾管署防疫醫師林詠青指出，今日公布的腸病毒重症個案為一名5天大的男嬰，本身沒有潛在疾病，在11月中旬出現發燒、食慾與活力下降等症狀，且尿量減少、有脫水跡象，就醫後經轉診發現黃疸、輕微心搏過速，診斷有腦膜炎、心肌炎、凝血功能異常等，收住新生兒加護病房。

林詠青說，個案經通報檢驗後，確認感染克沙奇病毒B3併發重症，治療後症狀改善，住院2週多後、在12月上旬康復出院，經疫調了解，案母產前並無不適症狀，且醫院、護理之家的接觸者並沒有相關症狀，目前感染源仍待釐清。

此外，曾淑慧指出，目前國內腸病毒疫情已有下降趨勢，目前預估1月中下旬可脫離流行期，但此前民眾仍不可掉以輕心，尤其5歲以下嬰幼兒家庭更要注意個人衛生，成人外出或工作返家後，務必更衣、洗手再接觸嬰幼兒，並時常消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具，也避免孕婦、新生兒與幼童與病患接觸。

疾管署說明腸病毒疫情。（記者林志怡攝）

疾管署說明腸病毒疫情。（記者林志怡攝）

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