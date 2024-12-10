中西醫助攻！女子卵巢與輸卵管多次手術難有孕 結婚15年迎2寶

林小姐（左一）喜迎雙胞胎出生。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕成為媽媽，要經歷多少挑戰，才能在驗孕棒上看見期待的兩條線？台中36歲林小姐因雙側卵巢的巧克力囊腫接受手術，子宮內膜也因息肉和腺肌症進行過多次手術，加上兩側輸卵管因功能受損進行了相關處置，讓子宮環境不利於受孕。但最終在光田醫院婦產部長醫師蘇棋楓與中醫部醫師周芳伃中西合力助孕下，結婚15年後，今（2024）年七月迎來了一對健康的雙胞胎。

林小姐說，高中起每次經期便會遭遇劇烈的疼痛，甚至需要到醫院打止痛針才能緩解。結婚15年來，他有一半的時間都在積極備孕，因此發現，過去的經痛其實是子宮與輸卵管狀況不佳的信號，這讓他必須透過試管嬰兒才能懷孕。儘管面對重重挑戰，林小姐並未輕言放棄。

請繼續往下閱讀...

首次於他院進行試管療程時，林小姐夫婦幾乎投入了全部積蓄，雖然成功受孕，但遺憾的是胚胎未能順利發育而萎縮。決定暫停工作，全心專注於身體調養，積極尋求中西醫結合的助孕方案。蘇棋楓指出，林小姐先前因子宮腺肌症影響，子宮內膜生長環境不佳，因此在療程中需透過賀爾蒙針劑或口服藥物穩定卵巢功能，為試管療程創造理想的子宮環境。

中醫部醫師周芳伃醫師進行體質辨證療法，針對林小姐的子宮內膜異位問題施以「活血化瘀」調理，改善骨盆腔的發炎狀態，有助於提升胚胎的著床成功率。經由中西醫的雙向支持，林小姐的子宮環境逐步改善，最終順利受孕成功，並放心交由蘇棋楓產檢照護。

子宮內膜是孕育生命的土壤，厚薄適中才能讓胚胎順利著床。在林小姐的助孕過程中，中西醫合作缺一不可，各自發揮專業優勢。蘇棋楓指出，西醫的重點在於透過賀爾蒙療法穩定子宮環境，調控卵巢功能，讓內膜厚度適合胚胎著床；而中醫師周芳伃則強調「體質調理」的重要性，運用活血化瘀的療法改善骨盆腔循環，進而緩解炎症，提升內膜質量。

林小姐說，西醫的精準控制和中醫的整體調養相輔相成，為孕育之路打下穩固基礎，終於迎來這對期待已久的雙胞胎兄弟。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法