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健康網》5食材遠離飢餓！ 不用澱粉「花椰菜、鮭魚」也行

2024/12/11 11:39

醫師表示，花椰菜低熱量、高纖維和高達72%的水分，有助於延緩胃部排空，而感到更長時間的飽足；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，花椰菜低熱量、高纖維和高達72%的水分，有助於延緩胃部排空，而感到更長時間的飽足；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕沒有吃到澱粉，就沒有吃飽的感覺？初日診所減重專科暨家醫科醫師李思賢在粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文表示，飽足感不一定來自碳水化合物，選擇花椰菜、酪梨、MCT油、鮭魚及雞蛋等食材，不僅能延長飽足感，還能避免過量攝取熱量，穩定能量水平。

●花椰菜：低熱量、高纖維，每100克含有豐富的膳食纖維和高達72%的水分，有助於延緩胃部排空，而感到更長時間的飽足。不僅如此，花椰菜需要較多咀嚼的口感，能促進飽足感的增強，同時穩定血糖，避免過多的熱量攝取。花椰菜在正餐前食用效果尤佳，簡單蒸煮就能保留豐富營養，是日常餐桌上不可或缺的健康選擇。

●酪梨：酪梨是延長飽足感的常見食材，因其含有豐富的單元不飽和脂肪和膳食纖維，這種脂肪與纖維的組合，不僅能延緩胃部排空速度，還能增加腸胃飽足荷爾蒙PYY分泌，有效抑制食慾。1項研究發現，早餐加入1顆酪梨可延長6小時飽足感。此外，酪梨還能穩定血糖，減少高碳水化合物飲食引起的胰島素波動，是控制體重好幫手。

醫師表示，酪梨是延長飽足感的常見食材；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，酪梨是延長飽足感的常見食材；示意圖。（圖取自freepik）

●MCT油（中鏈三酸甘油酯）：它能被身體迅速代謝，轉化為即時能量來源，有效延緩飢餓感。研究顯示，早餐中加入MCT油，可減少午餐熱量攝取，還能持續影響接下來48小時的總熱量攝取。另外，MCT油還能提高能量消耗，促進脂肪氧化，對於生酮飲食或間歇性斷食特別有益。不過，食用時需要注意用量，建議從少量（如1茶匙）開始，逐步增加至耐受劑量，以避免腸胃不適。

●鮭魚與鯖魚：鮭魚與鯖魚富含優質蛋白質和Omega-3脂肪酸，這些營養成分在延長飽足感方面表現優異。蛋白質能刺激飽足激素GLP-1、CCK分泌，讓你長時間感覺滿足；Omega-3脂肪酸則有助於提高瘦素的敏感性，調節食慾，穩定血糖水平。同時，它們還能改善胰島素敏感度，促進身體代謝健康。常吃鮭魚或鯖魚，不僅能提升飽足感，還能收穫心血管健康等多重益處。

●雞蛋：高品質的蛋白質與適量的脂肪組成，成為延長飽足感的理想選擇。它的熱凝固性質讓蛋白質在胃部形成穩定結構，減緩消化速度，讓飽足感持續更久。不只如此，其中的營養成分還能刺激飽足激素的分泌，幫助控制全天的食慾。無論是水煮蛋、炒蛋還是蛋花湯，雞蛋的多樣性讓它輕鬆融入每一頓餐點，為身體提供持久的能量。

醫師指出，雞蛋是由高品質的蛋白質與適量的脂肪組成，成為延長飽足感的理想選擇；示意圖。（圖取自freepik）

醫師指出，雞蛋是由高品質的蛋白質與適量的脂肪組成，成為延長飽足感的理想選擇；示意圖。（圖取自freepik）

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